Paolo Bonolis, quello che è successo a sua figlia farà sempre male

Parlando di Dio Paolo Bonolis confida il dolore che proverà sempre per quello che è successo a sua figlia Silvia

Paolo Bonolis presenta il suo ultimo libro, Notte fonda, ne parla al Corriere della Sera e non si tira indietro dinanzi a domande più personali. Racconta di Sonia Bruganelli, dei loro figli, in particolare di Silvia, la loro primogenita, da sempre e per sempre il dolore più forte. Non passa e non passerà mai, la rabbia di Paolo Bonolis non va via e la confessa quando parla di Dio e delle preghiere, quando confida piccole rabbie che uno conserva. Oggi sono rabbie più piccole ma quando è nata Silvia la vita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è stata sconvolta. Lui ha reagito in modo più saggio e maturo, lei si è rinchiusa nel suo dolore, incapace non solo di reagire ma di accettare la malattia della sua bambina. E’ quando arriva la domanda sulle preghiere che il conduttore concede la sua parte più fragile.

Paolo Bonolis racconta della figlia, delle preghiere

“Io prego ma non prego Dio, parlo con le persone che non ci sono più, mi rivolgo a loro salutandole ogni volta che vado a letto e ringraziandole per quello che mi hanno dato. La Chiesa, invece, è un’istituzione che si frappone tra chi ha bisogno di credere e la suddetta necessità. Dio non c’entra né come soluzione né come problema – poi spiega – Scusi, qui parlo per l’esperienza di mia figlia. Comunque, sono piccole rabbie che uno conserva”.

Rabbie che non sono passate ma Bonolis si spiega meglio: “Se me lo chiede, le dico che non sono felice di questa cosa. Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua”.