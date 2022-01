Paolo Bonolis in vacanza con tutti i figli ma la foto più bella è con Silvia

Una vacanza a Dubai per il Capodanno di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli e con la coppia ci sono tutti i figli, anche i due più grandi che il conduttore ha avuto dalla prima moglie. Un modo perfetto per ritrovarsi tutti insieme. “I miei meravigliosi ragazzi” scrive Sonia postando lo scatto con i fratelli Bonolis abbracciati l’uno all’altra, ci sono tutti. L’opinionista del GF Vip non poteva rinunciare a una vacanza così importante, non solo per il Capodanno e per la destinazione. Ed è sempre lei a scattare una delle foto più belle di suo marito con la loro Silvia. E’ la prima figlia della coppia. Sono tutti al tavolo per il pranzo e Paolo Bonolis sembra un bambino meravigliato dalle parole della sua Silvia.



Sonia Bruganelli pubblica una rara foto di Paolo Bonolis e sua figlia

Uno strappo alla regola, sono entrambi molto gelosi della loro vita privata ma in vacanza i freni sono minori e anche la Bruganelli si lascia andare dopo avere scattato la foto più vera a suo marito e sua Silvia.

Da sempre c’è un’intensa complicità tra padre e figlia e tutto è diventato ancora più comprensibile dopo il racconto di Sonia ricordando la nascita della sua bambina. Per lungo tempo non è stata in grado di prendersi cura di lei, ci ha pensato Paolo. Sonia aveva bisogno di crescere e di capire, il conduttore ha fatto da madre e da padre aspettando che lei fosse pronta. Vederli insieme oggi la commuove: “Mi piace quando loro due sono insieme. Lo stesso modo di vedere la vita”.

Bonolis condivide lo scatto ed è lui a spezzare l’emozione per farla solo sua: “Io sembro scemo” e ancora una volta fa sorridere.

Silvia Bonolis ha 19 anni, ha fatto tantissimi progressi ma l’ipossia cerebrale poco dopo la nascita le ha causato dei danni che non la rendono del tutto indipendente.

