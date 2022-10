E’ nato il figlio di Samuel Peron e Tania Bambaci: “Finalmente”

E' finalmente nato il figlio di Samuel Peron e Tania Bambaci. Una lunga attesa per la coppia, per il ballerino di Ballando con le Stelle

Il figlio di Samuel Peron e Tania Bambaci si è fatto attendere ma questa mattina è finalmente nato. E’ il ballerino di Ballando con le Stelle ad annunciarlo tra le storie di Instagram e mentre la bellissima mamma si riprende Samuel Peron festeggia. Cuore, brindisi e tutte le emozioni possibili, è con gioia immensa che il maestro di danza ha annunciato la nascita di suo figlio. Tania Bambaci avrà fatto male i conti o il piccolino è nato davvero dopo così tanto tempo dallo scadere del termine? Presto ci racconteranno tutto, Samuel Peron non è solo tra i protagonisti di sempre del dance show di Milly Carlucci ma anche tra gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno; per lui non mancheranno le occasioni di spiegare come è andata, come si sente adesso, come sta la dolce compagna e il loro primo figlio.

Il nome scelto per il figlio di Samuele Peron

Come si chiama il figlio di Samuel Peron e Tania Bambaci? Nessun mistero, la coppia aveva già annunciato il nome scelto per il loro bambino: Leonardo. “Con tanta gioia vi comunico che questa mattina Leonardo è finalmente nato!” è l’annuncio di Samuele pieno di sole, colore, cuori rossi e occhi con le stelline. Nel post tagga la sua compagna ma Tania in questo momento non è ancora pronta a prendere il cellulare tra le mani. Il piccolo Peron è nato solo da poche ore.

21 ottobre 2022 è questa la data che la coppia non dimenticherà mai e chissà se sabato prossimo il ballerino in coppia con Iva Zanicchi farà una dolce dedica alla sia famiglia, alla sua Tania, al piccolo Leonardo che da oggi l’ha reso papà.

E’ un sogno che si è realizzato, Samuel e Tania stanno insieme da tanti anni, anche se di recente hanno dovuto superare una crisi. E’ evidente che quel momento difficile li abbia resi ancora più forti e pronti a diventare mamma e papà.