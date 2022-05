E’ morta la mamma di Samuel Peron: a Oggi è un altro giorno l’addio a mamma Gianna

E’ sul finire della puntata che a Oggi è un altro giorno Serena Bortone commossa rivolge un pensiero a Samuel Peron che ha subito la perdita della sua mamma. E’ morta la mamma di Samuel Peron, è morta mamma Gianna. La conduttrice cerca lo sguardo degli altri protagonisti del programma, è un momento difficile per lei e per chi lavora a Oggi è un altro giorno perché il ballerino è uno degli affetti stabili, è spesso seduto sul divano pronto ad aiutare Serena, gli ospiti, a portare la sua arte, il ballo, e anche la sua simpatia, l’educazione. E’ pensando a questo che si rivolge a mamma Gianna, manda un abbraccio a Samuel Peron, alla famiglia in questo momento di dolore così forte.

E’ morta la mamma di Samuel Peron, si è sentita male durante la settimana

Nessuno si aspettava la sua morte, è arrivata improvvisa. Serena Bortone non racconta molto, in questo momento di dolore desidera che a Samuel arrivi tutto l’affetto e il sostengo, da parte dei suoi collaborati, da parte del pubblico che da tanti anni lo segue a Ballando con le Stelle e non solo.

“Voglio chiudere questa settimana salutando con un affetto e un abbraccio fortissimo Samuel Peron…” la Bortone si fa forza e prosegue: “La mamma non è stata bene questa settimana e purtroppo è scomparsa ieri e quindi io dico una cosa mamma Gianna”. Si rivolge a lei che non c’è più, non ha fatto in tempo a conoscerla ma sa che è stata una grande donna, lo sa attraverso Samuel.

“Devi essere stata una donna veramente formidabile per avere cresciuto un figlio così educato, così perbene, così brillante e così gentile come Samuel. Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia, i tuoi affetti stabili sono con te”.