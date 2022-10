La strana reazione di Michelle Hunziker sul ritorno con Tomaso Trussardi

La strana reazione di Michelle Hunziker dopo aver letto del ritorno con Tomaso Trussardi

Michelle Hunziker ha appena commentato il ritorno con Tomaso Trussardi o qualcosa di simile. Da qualche giorno è sempre più insistente la notizia che Michelle e Tomaso sono tornati insieme ed è la rivista Chi ad avere pubblicato un po’ di dettagli ma questo non ha fatto piacere alla Hunziker. Trussardi resta in silenzio e lei ha una reazione che lascia ancora dubbi. Alle voci di riavvicinamento con relativa pretesa da parte di Tomaso Trussardi che Michelle adotti un determinato comportamento la conduttrice e showgirl risponde con una serie di piccole foto, sono i suoi primi piani, sotto tutte le sue smorfie sull’argomento, ogni singola reazione. Su Instagram un collage con cui Michelle Hunziker risponde al ritorno di fiamma con il suo ex, con il papà delle sue bambine.

Michelle Hunziker, la reazione leggendo i giornali di questi giorni

Tra le mani sembra avere proprio il settimanale Chi e appare perplessa, infastidita, sorpresa, arrabbiata, alla fine esplode con una risata e scrive: “Io che leggo i giornali in questi giorni

GOOD NEWS: NO NEWS !!! Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah….”.

Quindi “Buone notizie: nessuna notizia” ma cosa significa, cosa sta cercando di dire Michelle? Le ipotesi possono essere varie, forse Michelle e Tomaso Trussardi non sono tornati insieme e non lo faranno mai, forse sono di nuovo coppia ma la infastidisce il pettegolezzo sulla pretesa del marito, i limiti che si racconta lui avrebbe posto.

Non c’è dubbio che la Hunziker abbia voglia di rispondere al gossip ma non ha voglia di sbilanciarsi troppo, forse ci stanno solo riprovando, forse vogliono solo vivere sereni e attendere che l’amore ritorni o che ci sia solo la meravigliosa serenità di una famiglia con o senza coppia.