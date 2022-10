Laura Pausini ha festeggiato la Prima Comunione di sua figlia con tanta allegria

Laura Pausini pubblica le foto della Prima Comunione della figlia Paola, una gioia immensa

Gran festa nella famiglia di Laura Pausini, la sua dolcissima Paola ha festeggiato la Prima Comunione, un momento importantissimo che la cantante e Paolo Carta hanno vissuto con gioia ed emozione. E’ su Instagram che Laura Pausini ha pubblicato le foto della festa, una giornata intera con le persone più care, quelle che hanno reso allegra e perfetta la festa dopo la cerimonia in chiesa. Dopo avere ricevuto la Prima Comunione le foto con la mamma e il papà e la piccola Paola ha respirato tutto l’amore possibile. Bellissime le parole che l’artista ha scelto per parlare d’amore, per la sua bambina prendendo in prestito una frase di Papa Giovanni Paolo II, l’indimenticabile Papa di tutti.

Laura Pausini nel giorno della Prima Comunione della figlia

“L’amore mi ha spiegato ogni cosa, l’amore ha risolto tutto per me. Perciò ammiro questo amore ovunque esso si trovi.’ (Papa Giovanni Paolo II) Ognuno di noi ha il suo Dio, simbolo d’amore e pace. Paola sta imparando ogni giorno di più il significato di uguaglianza, fraternità e amore”.

Per la festeggiata un abitino bianco in pizzo sangallo, indossato dopo il saio richiesto per la cerimonia. Laura Pausini è rimasta sui colori chiari, un abitino al ginocchio con una delicata fantasia a fiori rossi. Paolo Carta ben più comodo nei suoi jeans e camicia blu. Stanno insieme dal 2003, lui chitarrista e produttore artistico, 9 anni fa è nata la loro bellissima bambina ma la famiglia è ben più allargata con i tre figli di Paolo nati dal precedente matrimonio.

Una festa dolcissima e allegra, è evidente negli scatti pubblicati da Laura Pausini, non è mancata la famiglia, ovviamente i nonni sempre presenti nella vita della piccola Paola Carta. Archiviata la polemica assurda su “Bella Ciao” c’è solo da festeggiare in un momento così importante per la famiglia di Laura Pausini e Paolo Carta.