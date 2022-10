Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, belli e romantici per le strade di Roma

Che coppia Matilda De Angelis e Pietro Castellitto, bellissime le loro foto su Chi in giro per Roma

Dal set alla vita vera l’amore per Matilda De Angelis e Pietro Castellitto è diventato ben più reale di un copione da seguire. La coppia fa il pieno di romanticismo e i paparazzi scattano foto bellissime, quelle della loro storia. Matilda De Angelis e Castellitto sono passati dalle riprese per Rapiniamo il Duce alla passeggiata per le strade di Roma, mano nella mano, poco importa se tutti li riconoscono e ci sono i fotografi che li seguono. Il lavoro li ha fatti incontrare, si sono innamorati sul set e la rivista Chi li pizzica ancora una volta bellissimi mano nella mano pronti a non badare alle presenze indiscrete. Ad inizio estate erano già stati paparazzati dallo stesso settimanale ma qualche settimana fa il debutto di coppia è stata l’occasione perfetta.

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto dopo il red carpet tutto il romanticismo

Si sono presentati ovviamente insieme alla Festa del Cinema di Roma. Per il red carpet del loro film non potevano che apparire in coppia. Sarà per sempre il film della scintilla per Matilda e Pietro ma le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano anche l’amore fuori dal set.

Matilda De Angelis e Pietro Castellitto nel film si innamorano perdutamente ed è ciò che poi è accaduto davvero ai due attori. E’ lui ad avere raccontato che passano molto tempo insieme, che con lei si può parlare di tutto. Lei ha spiegato che con Pietro non deve più fingere di essere straordinaria ma semplice se stessa: “Pietro è un ragazzo che sta per i fatti suoi… Con lui non mi sento di dover essere lo specchio di quello che gli altri vogliono che io sia – anche per questo a lei piace così tanto – Ho passato la vita a sentirmi dire ‘Matilda, sei straordinaria’. E io, dentro di me, a rispondere: ‘Grazie, questa è esattamente la personalità che ho creato a tuo uso e consumo, al fine di sentirmelo dire'”.