Scenata di gelosia di Antonella a Edoardo: una parola di troppo la fa infuriare

Scenata di gelosia di Antonella al suo Edoardo: ecco che cosa è successo con le ultime news dal Grande Fratello VIP

Se giovedì sera, dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7, Antonella aveva detto di non voler avere più a che fare con Edoardo, nelle ultime ore le cose sono cambiate. I due stanno vivendo una sorta di viaggio sulle montagne russe. Litigano, poi fanno pace, poi litigano di nuovo. E’ successo anche oggi, dopo che il Donnamaria ha fatto una battutaccia su Carolina Marconi, una battuta che ha fatto davvero infuriare Antonella Fiordelisi che successivamente, ha raccontato anche ad altri concorrenti il motivo per il quale Edoardo l’ha fatta imbufalire. La terza incomoda di questa litigata è Carolina, a lei si è rivolto Edoardo dicendole “mi fai arrapare”. A detta del Donnamaria, si è trattato solo do una battuta in un gioco, nulla di più, tanto è vero che la battuta è stata anche fatta di fronte ad Antonella Fiordelisi, non c’era quindi nessuna malizia. Ma Antonella non la pensa esattamente con il giovane romano e si è davvero arrabbiata per quanto accaduto. “Non me ne frega niente! Tu certe battute non devi neanche farle. Pensa se io avessi detto ‘Oh Antonino mi fai arrapare’, ti sarebbe andato bene?“ ha detto la ragazza a Edoardo, nera per quanto accaduto.

Edoardo fa cambiare Antonella ma poi le chiede scusa

Edoardo ha subito chiesto scusa ad Antonella, rendendosi conto che forse ha sbagliato ma ribadendo che era solo una battuta. La Fiordelisi però ha voluto dire la sua argomentando: “E menomale sei un pariolino, pensa se fossi stato un boro! Se io faccio una battuta ad un uomo mi fanno passare per poco di buono, tu dici quella cosa a Carolina e passi per il simpatico che fa le battute? Non ci sto“.

Antonella si è sfogata anche con gli altri inquilini della casa, ne ha parlato anche con Attilio Romita in giardino. Ma è stata Giaele a provare a placare gli animi: “Antonella tranquilla, è una frase che ha detto davanti a te solo per farti ingelosire“.

Chi invece le ha dato ragione è stato Luca che ha commentato: “Io non avrei mai detto una cosa del genere, hai fatto bene ad arrabbiarti!“.