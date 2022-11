Rosa Perrotta travolta da critiche per il compleanno di Achille: tutto finto, non c’è nessuno

Questa volta le scelte di Rosa e Pietro non hanno convinto i follower che hanno bocciato la festa di compleanno per Achille e insinuano dei dubbi

Tempi duri per le influencer dopo quello che sta succedendo con Julia Elle . Tempi duri per chi racconta spesso sui social la sua vita e finisce sotto la lente di ingrandimento. Nelle ultime ore, dopo la bufera sui Ferragnez, accusati per l’evento privato al museo, anche Rosa Perrotta, l’ex tronista di Uomini e Donne, è stata travolta dalle critiche. Il motivo? Il compleanno del suo secondo genito, Achille. Chi la segue non ha trovato adatto il tema scelto per la festa, che sembrava, a detta di tanti, solo un set cinematografico e non una festa di compleanno per il bambino. Non solo. I fan, che ormai scovano indizi come se fossero dei detective, hanno anche accusato Rosa di aver postato le foto di una festa che non ci sarebbe mai stata, visto che nello stesso istante, suo marito, era a cena con amici altrove.

Che la festa per un bambino di un anno non fosse alle 21 di sera, are cosa abbastanza scontata, ed è chiaro che Rosa ha postato le storie e le foto successivamente. Non è di certo questa la bugia. Le parole più taglienti però arrivano sul contesto, e non solo sul fatto che l’allestimento nulla abbia a che fare con la festa di un bambino di un anno. I fan di Rosa e Pietro si chiedono dove siano i bambini, gli amichetti, i parenti. Non c’è nessuno se non loro e questa festa sa di finto.

Tutte le critiche sui social per Rosa Perrota

Chi di social vive, di social perisce. E così i commenti cattivelli, hanno travolto Rosa in poche ore, anche se al momento l’influencer non ha voluto dare adito e rispondere. C’è chi scrive: “L’allestimento a me non è piaciuto. Fuori tema per un bambino di 1 anno.” E ancora: “Ma è un compleanno senza invitati?“.

C’è persino chi pensa di meritare delle spiegazioni e commenta: “Io non capisco… ma Pietro è coi suoi amici al bullona e poi spuntano queste foto! Cosa c’è di finto!? È tutta una messa in scena ? Mah… e poi allestimenti flop per un bimbo di un anno. Non sembra neanche un festeggiato Achille. Vestito quasi col pigiama. Tralaltro vestito come ethan. Non mi piace affatto questa volta ne allestimento ne abbigliamento, ma neanche la festa, senza parenti… ricordo per ethan un super festone, per Achille riduttivo. Boh poi queste foto e nelle stesse ore Pietro a cena con amici. Dovreste darci delle spiegazioni sembra tutto finto.” un altro follower commenta: “Un po’ trash ma ognuno con i suoi soldi fa quel che vuole auguri“.

“Auguri..ma allestimento davvero pesante” ha scritto un altro follower.

C’è chi fa notare che sono state pubblicate solo le foto di alcuni momenti, magari quelli in cui gli invitati non erano ancora arrivati, per scattare delle immagini posate, visto che Rosa e Pietro fanno anche questo di lavoro. Purtroppo quando si lavora grazie alle persone che ti seguono sui social, ti puoi aspettare delle critiche, basta solo saper rispondere nel modo giusto e andare avanti. E di certo anche questa volta, Rosa troverà il modo per far comprendere a chi tanto la ama e ama la sua famiglia, le sue scelte.