Tra Luca Onestini e Ivana Mrazova c’è ancora un forte sentimento? Lo spiffero

C'è ancora un forte sentimento che lega Luca Onestini e Ivana Mrazova?

INel nuovo numero della rivista Chi in edicola questa settimana, si parla dei concorrenti del Grande Fratello VIP e anche di Luca Onestini, che al momento, è ancora in isolamento essendo risultato positivo al covid. E’ Gabriele Parpiglia a dedicare un articolo a Onestini, parlando della sua storia d’amore con Ivana Mrazova, nata proprio nella casa del Grande Fratello VIP, quando i due erano stati insieme protagonisti del reality di Canale 5 qualche anno fa. Una dolcissima e romantica storia, che si era concretizzata anche in una convivenza a Milano. Una storia d’amore che aveva fatto sognare migliaia di fan ma che era finita. Luca e Ivana non hanno mai molto parlato della fine di questa storia, anche se Onestini, che ha partecipato a un reality spagnolo, ha provato a costruire una nuova relazione, si era infatti fidanzato con una concorrente dello show, Cristina. Pare però che nel suo cuore, ci sia ancora spazio per Ivana… Parpiglia nel suo articolo spiega: “I due non hanno realmente mai comunicato la loro rottura. Come ha detto Luca, non hanno mai affrontato l’addio faccia a faccia, ma il tutto è avvenuto con un messaggino “freddo” di lei a lui. ” A raccontare che cosa è successo tra i due, è stato poi Simone Riva, agente di Ivana.

Ivana e Luca: si amano ancora?

L’agente della bellissima modella avrebbe raccontato: “Luca e Ivana non si sono mai lasciati “realmente” e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate (ovvero pochi mesi fa, ndr) si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c’è ancora dell’affetto“. I fan di Luca e Ivana, hanno provato più volte a chiedere che cosa è successo tra di loro, quali sono stati i motivi della rottura, non ci sono però mai state interviste in tv o sui giornali, nessuno ha parlato della fine di questa storia. Inoltre, pare che anche i familiari di Luca, abbiano più volte dichiarato che Ivana e Onestini, si sono sempre sentiti, anche nel mese di agosto…

L’agente di Ivana aggiunge un altro dettaglio: “Lo scorso anno avevo riproposto Ivana al Grande fratello Vip proprio per ricominciare, ma la cosa non è andata a buon fine. Chissà: il GfVip li ha uniti, magari li farà ritrovare. Oppure avranno l’occasione per dirsi addio, ma guardandosi negli occhi’”. Dobbiamo aspettarci l’ingresso di Ivana nella casa del Grande Fratello VIP?

Nelle ultime ore Ivana, ha condiviso con chi la segue, un importante video nel quale racconta quello che le è successo negli ultimi due anni. Si è aperta, parlando dei problemi che ha avuto e condividendo con gli altri il suo dolore ma anche la sua rinascita.

Nella casa del Grande Fratello VIP invece, Nikita si era avvicinata a Luca, che però le ha fatto capire di non essere interessato a una frequentazione, forse perchè il suo cuore è ancora impegnato?