Nikita si dichiara a Luca Onestini ma per ora, si becca un due di picche

Luca Onestini non prova nulla almeno per ora per Nikita: due di picche per la bella Pelizon

Da quando Luca Onestini è entrato nella casa del Grande Fratello VIP 7 per Nikita è cambiato tutto. La bella vippona ne ha parlato in confessionale spiegando che da quando Luca è arrivato, per lei molte cose sono cambiate. Lo ha notato perchè ha passato molto del suo tempo a parlare solo con lui, senza neanche pensare agli altri inquilini. Nikita quindi si è resa conto di provare qualcosa che non provava da tempo e ha anche deciso di parlarne direttamente con Luca. Ieri tra i due, c’è stato un incontro ravvicinato e Nikita ha deciso di dire a Onestini, tutto quello che prova per lui. Forse però questo faccia a faccia non è finito nel migliore dei modi. Luca infatti non sembra essere molto interessato alla storia d’amore, almeno per ora. E’ entrato nella casa da pochi giorni e non vuole forse lasciarsi già andare. Sappiamo bene che Luca è un “animale da reality” sa giocarsi le sue carte, e non è la prima volta che si innamora di una concorrente del programma al quale partecipa. Per cui forse davvero, per ora, non è scattato nulla.

Nikita si dichiara a Luca Onestini

Nikita e Luca si sono appartati insieme e la ragazza ha confidato: “Quando sei entrato è stata tutta un’altra cosa perché prima ero super scialla. Mi sembra di essere una bambina delle elementari “Oh no è passato e non mi ha guardato”. Io dentro di me dico “Nikita ma ripigliati”. Ti sto cercando tanto. Da parte mia l’attrazione fisica c’è”. Luca però non sembra provare le stesse cose per la vippona e ha dichiarato: “Io con te sto bene, sei anche una bella ragazza, non devo dirtelo io. Ma adesso non sto pensando a niente di più. Sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente. Se ci sei rimasta male mi dispiace, ma non voglio essere frainteso. Io e te possiamo avere un bel rapporto senza pensare ad altro. Io mi trovo molto bene con te. Ma in questo momento non sto pensando ad altro”. Solo una amicizia almeno per ora, e nulla di più.

Luca ha anche fatto notare che dopo 5 giorni, è difficile pensare al fatto che si possa parlare di un sentimento. E’ stato quindi molto chiaro: “Ci conosciamo da cinque giorni. Con te sto bene. Guardo come ti comporti con gli altri e penso che siamo affini su tante cose, però ecco sono chiaro. A me non piacciono le persone non chiare. Non so cosa succederà.“

E ancora: ” Mi conosci da cinque giorni, magari tra due ti starò sulle palle. Io sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente, infatti quando ci rimani male a me dispiace, ma non voglio essere frainteso.”