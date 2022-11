Ivana Mrazova: “Negli ultimi due anni ho toccato il fondo”

Ivana Mrazova confessa di avere toccato il fondo, non aveva detto tutta la verità

Cosa è successo ad Ivana Mrazova gli ultimi due anni della sua vita? Sui social ha appena raccontato che sono stati gli anni peggiori, che ha toccato il fondo. L’ex fidanzata di Luca Onestini, la splendida modella ceca, ne parla per la prima volta. In passato Ivana Mrazova aveva raccontato solo una parte dei suoi dolori. Tutto comprensibile dopo la morte del padre e la fine del legame con Luca Onestini ma c’è altro, un giorno racconterà tutto, conferma che i suoi fan conoscono solo una parte di ciò che è accaduto. Pensava di uscirne da sola ma è arrivato il momento in cui ha capito che aveva bisogno di aiuto, che sa dola non poteva farcela. Ivana Mrazova desidera aiutare gli altri, consiglia a chi rivolgersi.

Ivana Mrazova svela il suo crollo emotivo

“Con questo video voglio affrontare una tematica molto importante ma di cui si parla ancora troppo poco… Ovvero la salute mentale” apre così il suo video, racconta dei suoi ultimi due anni. “Personalmente negli ultimi due anni, con le cose che purtroppo mi sono successe una dietro l’altra, posso dire che ho toccato il fondo. Arrivata ad un certo punto non riuscivo più a gestire le cose da sola e avevo bisogno di aiuto”.

La salute mentale è il motore della nostra vita, bisogna prendersene cura e adesso Ivana lo sa bene… “sono stati anni veramente difficili, i più brutti della mia vita…”.

Consiglia di farsi aiutare se non riusciamo da soli: “Fare quel primo passo non è facile, ma è fondamentale per Noi e per la Nostra salute. Per questo, a chiunque avesse bisogno, vi consiglio una piattaforma di psicologia online, dove potrete trovare lo Psicologo più adatto a Voi, tramite delle videochiamate in modo sicuro e privato – spiega – In più la prima di 50 minuti è gratuita e senza impegno! Non abbiate paura di farvi aiutare, qualsiasi cosa si tratti. Tanto la vita è una e bisogna prendersene cura”.

Ansia, stress, depressione o altro, Ivana Mrazova ne parla come dovrebbero fare tutti, senza nascondersi, senza vergogna. Niente è più importante della salute mentale.