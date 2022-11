Luca Argentero e Cristina Marino hanno litigato anche durante la fuga di Celebrity Hunted

Luca Argentero e Cristina Marino ammettono di avere litigato anche nel reality Celebrity Hunted

Un’altra avventura condivisa per Luca Argentero e Cristina Marino che partecipano insieme a Celebrity hunted – Caccia all’uomo 3, il reality thriller in onda da oggi giovedì 17 novembre su Prime Video. Una fuga che la coppia ha definito romantica ma la verità è che non è solo l’amore che li lega né la figlia Nina e il bebè in arrivo. Luca Argentero e Cristina Marino sono amici. Lei ammette che con il marito si diverte e ride come con nessun altro, nemmeno le amiche di sempre lo battono. Nel reality, a cui oltre agli Argenteros partecipano anche Salvatore Esposito e Marco D’Amore, Katia Follesa (che gareggia da sola), Ciro Priello e Fabio Balsamo del gruppo The Jackal, Rkomi e Irama, la fuga che loro chiamano romantica è una folle corsa inseguiti dalle telecamere. Per la coppia è stata l’occasione per restare da soli, per una luna di miele a dir poco speciale. Svelano che hanno incontrato gli amici che non potevano incontrare, come Gianni Morandi e la moglie.

Luca Argentero e Cristina Marino partecipano al reality Celebrity Hunted – Caccia all’uomo 3

“Siamo molto amichetti come coppia, fa la differenza. Come tutti i migliori amici ci scanniamo, abbiamo litigato anche in fuga. Lui è calmo, ponderato, cuore e testa. Io tanto cuore e pancia, ci confrontiamo sempre, anche sulle cavolate” ha raccontato l’imprenditrice e modella a Repubblica.

Come sempre anche Argentero ha parole bellissime per sua moglie: “Vivere con Cri è come avere un boost di energia. A fine giornata arrivi con i capelli dritti ma hai vissuto tutto con un’intensità. Sento di aver vissuto due o tre vite diverse: potrei essere più stanco che pigro. Sono la parte diplomatica, la sua esuberanza va mediata ma serve”.

Cosa hanno imparato l’uno dall’altra Cristina Marino e Luca Argentero? Risponde prima lui: “Cri ha una volontà di ferro, la mia diplomazia era un modo di accontentarmi e far contenti tutti. Avevo tralasciato la mia centralità, invece la sua filosofia è mettere se stessi al centro per stare bene e far stare bene chi ti è accanto”.

Per Cristina: “Questo lavoro ti porta a fare full immersion e a stare mesi a casa. Io e Luca stiamo insieme tutto il giorno. Uno si chiede: “Non vi scannate?”. No. Quando mi dice: “Vado via tre giorni”, e siamo abituati a fare tutto in due, mi viene il panico: ma da sola che faccio?”.