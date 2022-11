Costanza Caracciolo, la festa di compleanno di Stella dedicata a Cenerentola

Spettacolare la festa di compleanno di Stella Vieri, la figlia di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

Stella, la prima figlia di Costanza Caracciolo e Bobo vieri, ha compiuto 4 anni e per la sua festa compleanno ha scelto il tema Cenerentola. Un dolcissimo party dedicato a una delle principesse che per sempre faranno parte del mondo delle bambine. Una torta a più piani nei colori dell’abito di Cenerentola, un abito che Stella Vieri ha voluto indossare, per sentirsi principessa nel giorno della sua festa. Palloncini rosa e celesti, dolcetti colorati, il numero 4 ovunque, l’orologio che segna la mezzanotte in arrivo e ovviamente i topolini, la carrozza, la maga e poi mille coccole e auguri per la piccola Stella. Una festa non solo per la piccolina ma anche per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri che hanno potuto incontrare tanti amici.

Costanza Caracciolo emozionata per la festa di compleanno di sua figlia

Le prime feste di compleanno è stata Costanza ad organizzarle in casa sia per Stella che per Isabel provvedendo agli addobbi, è davvero bravissima. Adesso che Stella è più grandicella lascia fare a chi si occupa di eventi. “Grazie davvero a tutti per l’affetto meraviglioso che avuto per la nostra piccola Stella. Sono stata rapita da questo pomeriggio dall’atmosfera magica”.

Un allestimento davvero spettacolare per la festa della piccola Stella Vieri compresa l’animazione di persone professionali e pazienti che si sono calate nel ruolo di principe e principessa. Tantissime cose golose da mangiare, dalle pizzette alla torta di frutta. Più di tutto la semplicità e i sorrisi di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. Più di tutto la Caracciolo è felice che al compleanno della sua bambina ci siano stati tanti bambini, era preoccupata non andassero tutti gli invitati. Era anche preoccupata per la sua piccola che è molto sensibile e prima della festa non voleva più uscire dal bagno, non voleva più festeggiare e invece tutto è andato benissimo.