Ilary Blasi, la domenica con tutta la famiglia ma c’è anche il cugino di Totti

Un gran pranzo della domenica per Ilary Blasi con la famiglia e una vendetta contro Totti

Tra le storie di Instagram Ilary Blasi mostra molto della sua vita privata e la domenica lei è tutta per la famiglia. Un bel pranzo in un’osteria romana, con Ilary Blasi c’è un gruppo enorme, l’allegria è evidente e lei mostra tutti, tagga quasi tutti e soprattutto tagga il cugino di Francesco Totti. La felicità e la serenità che la conduttrice mostra sui social sono la sua rivincita o la sua vendetta, chissà, intanto fa sapere all’ex marito che seduto per il gran pranzo con le figlie, sorella, cognato e tutti gli altri c’è Angelo Marrozzini, persona molto cara all’ex calciatore. Lui è il cugino di Francesco, è il figlio del fratello di mamma Fiorella, per l’ex capitano è come un fratello. Che succede, la famiglia si schiera? Angelo è cresciuto con Francesco Totti, hanno condiviso tutto insieme, vita privata e professionale, è stato anche il testimone di nozze. La sua presenza di domenica accanto a Ilary Blasi dice molto.

Ilary Blasi all’Osteria della stazione di Marino ai Castelli

Ilary adora riunire la famiglia a pranzo, soprattutto la domenica, quando tutti sono più liberi. La tavolata è grande, non mancano la sorella Silvia con il cognato Ivan Peruch, c’è lo zio Stefano, ci sono le figlie Chanel e Isabel. La piccola Totti come sempre si diverte tantissime con le cuginette. Tanti parenti e tra loro il cugino di Francesco Totti. Chissà quale sarà stata la reazione dell’ex calciatore, considerando che lui e l’ex moglie si parlano solo attraverso gli avvocati e che l’accordo per sistemare tutto costerà all’ex calciatore tantissimi soldi.

L’allegria a tavola è evidente, manca solo Cristian Totti, come sempre impegnato con la sua squadra. Sono lontani i tempi in cui Francesco e Ilary non si staccavano mai e riunivano insieme tutta la famiglia, felici.

Angelo Marrozzini è l’amato cugino a cui Francesco Totti nel 2008 dedicò il gol numero 200 e ai Mondiali del 2006 indossò la sua maglia.