Giulia de Lellis pazza d’amore per il suo Carlo: “Un uomo d’altri tempi”

Quanta dolcezza nelle parole di Giulia de Lellis per il suo Carlo

Se è vero che esiste il principe azzurro, bhè Giulia de Lellis, il suo lo ha trovato. Per arrivarci la strada è stata piena di ostacoli, con le famose corna , di cui tutti conosciamo la storia. Ma alla fine, si volta pagina, si cresce, si matura e la vita toglie e dà. Nel caso di Giulia, come lei stessa ha raccontato a Verissimo, le ha dato tantissimo. Carlo Beretta è l’uomo dei suoi sogni, una persona speciale, con la quale condividere, spera l’influencer, il resto della sua vita. Oggi Giulia spiega di essere realizzata come donna e un domani chissà, lo sarà anche come moglie e come mamma, al fianco di Carlo, l’uomo unico e raro che ha incontrato.

Tutto l’amore di Giulia de Lellis per il suo Carlo

“Quando siamo solo io e lui siamo esattamente identici, abbiamo gli stessi valori e gli stessi ideali, anche gli stessi obiettivi. Mi dà una carica incredibile e lo stesso faccio io con lui. Una persona d’altri tempi, è molto attento e molto presente. Carlo è diverso“ ha detto Giulia de Lellis ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 10 dicembre 2022.

Una storia d’amore piena di momenti unici, di viaggi, di cose da fare. Da una casa da costruire insieme ai progetti come quelli di una famiglia. Carlo e Giulia fanno sul serio e la De Lellis confessa: “Sogno di collezionare tanti momenti incredibili e di passarci molto tempo. Ho paura delle frasi impegnative, ma oggi immagino cose meravigliose. Non voglio dirle ad alta voce, un po’ anche per scaramanzia sì.”

Lei e Carlo sono unitissimi, e come ha ricordato la sorella di Giulia, nella dolce lettera che le ha fatto avere in trasmissione, la de Lellis, è cresciuta a pane e Cenerentola e davvero con Beretta al suo fianco, ha trovato l’uomo della sua vita. Non ci resta che aspettare il giorno delle nozze, per vivere insieme a Giulia un grande, grandissimo sogno d’amore.