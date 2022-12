Pieraccioni e Laura Torrisi festeggiano la figlia: ma a chi somiglia?

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi festeggiano il compleanno della figlia. Il regista è sicuro somigli a lui

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi sono due ex perfetti, hanno una figlia, Martina, che oggi compie 12 anni, e tra loro regna il vero amore, anche se la coppia si è separata da tanti anni. Martina era piccola quando la mamma e il papà si sono lasciati ma lei forse non l’ha saputo subito. Pieraccioni e la Torrisi hanno continuato a vivere uno accanto all’altro, vicinissimi, così tanto da cenare spesso insieme. Tutto per amore della loro bambina ma ovviamente tra il regista e la splendida attrice è sempre rimasto molto del loro legame, di certo la stima e l’affetto. Il loro amore è finito presto ma la loro famiglia è bellissima. Ed è bellissima la figlia che oggi festeggia il compleanno. Gli auguri di Laura Torrisi a sua figlia e sui social arriva il commento di Leonardo Pieraccioni. E’ sicuro che Martina somigli a lui, ma cosa risponde la Torrisi?

Gli auguri di Laura Torrisi alla figlia

“Buon compleanno al mio capolavoro, al cuore più grande e all’Anima più bella che io conosca,

Ti amo immensamente” è Laura Torrisi che scrive sul suo profilo Instagram gli auguri alla sua Martina. Pubblica una foto in bianco e nero e Martina non è più così piccola.

Pieraccioni esclama tra i commenti: “Bellllaaaaa tutta’i’babboooooo”. Laura ride, gli regala un cuore. I follower iniziano a dividersi tra chi pensa che Martina sia davvero molto simile al babbo e chi invece la vede identica a Laura. E’ la Torrisi che toglie ogni dubbio: “E’ mista e cambia continuamente ma è vero, a colpo d’occhio assomiglia più al babbo”.

Di certo non manca la simpatia a tutti e tre e questo mette d’accordo tutti gli utenti. “Tantissimi auguri, piccola principessa! Ricordo ancora le torte che preparavi con tanto amore per lei. E ora già 12 anni!” ma sono tantissimi gli auguri per loro.