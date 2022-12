Anna Tatangelo di nuovo innamorata, chi è il nuovo fidanzato?

Anna Tatangelo ha appena attraversato un doloroso periodo ma sembra di nuovo serena accanto al nuovo fidanzato

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? E’ la rivista Diva e Donna a spettegolare sulla vita privata della cantante ma lei non dice nulla. Chi è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo? La bravissima artista di Sora ha appena attraversato un periodo doloroso, prima la morte della madre e poi l’addio al nonno. La perdita di mamma Palmira si farà sentire ancora di più nei prossimi giorni, quando la famiglia sarà riunita. Lo sa bene Anna ma è serena, il dolore non andrà mai via del tutto ma il gossip trova che in questo periodo sia radiosa e così in molti iniziano a raccontare che Anna Tatangelo ha un nuovo amore. Con Livio Cori è finita ormai da tempo, sembrava un amore in grado di volare, lei si era anche sbilanciata pubblicando le prime foto di coppia e facendo una dichiarazione d’amore importante. Livio Cori aveva conosciuto suo figlio Andrea, spesso erano tutti e tre in casa insieme, poi è finita. Nessuno dei due ha mai detto nulla sul loro addio, in estate forse ci hanno riprovato ma oggi sono distanti, forse sono solo buoni amici.

Anna Tatangelo ha un nuovo amore?

“Anna Tatangelo in questo periodo è particolarmente radiosa. C’è chi dice che frequenti un nuovo cavaliere per cui nutre una forte simpatia” questo scrive Diva e Donna ma non aggiunge altro, non ci sono indizi, nessun dettaglio che possa confermare che esiste una storia d’amore per Anna Tatangelo.

Lei non dice nulla, continua a tenere la sua vita privata il più lontano possibile dal gossip. La cronaca rosa però non smette di accostare il suo nome a quello di Gigi D’Alessio e non solo perché hanno un figlio, Andrea. Gigi D’Alessio è davvero felice con la sua nuova compagna da cui ha avuto il quinto figlio, si dice che presto si sposeranno.