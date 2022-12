La mamma di Ludovica e Beatrice Valli svela i nomi dei nipoti in arrivo

La mamma delle Valli sembra avere fatto un grosso errore svelando i nomi dei nipoti in arrivo

Sembra sia stato per errore che la mamma di Ludovica e Beatrice Valli ha svelato i nomi dei nipoti in arrivo. Ovviamente Beatrice e Ludovica, le sorelle Valli, si erano ben guardate dall’annunciare già il nome del figlio e della figlia ma la nonna ha combinato un piccolo disastro. Sappiamo che Ludovica Valli avrà un maschietto e Beatrice Valli un’altra bimba ma i nomi dovevano arrivare al momento delle presentazioni. Invece, nonna Sandra sembra avere rovinato la sorpresa pubblicando due palline, una rosa e una azzurra, con sopra due nomi, quelli evidentemente dei bebè in arrivo. Le sorelle Valli restano in silenzio, non hanno smentito, non hanno confermato.

I nomi dei figli delle sorelle Valli svelati dalla nonna materna

Uno spoiler involontario della signora Sandra Malavasi ma in errore che brucia un po’ tutto. Beatrice valli è incinta del quarto figlio e dopo Alessandro, Azzurra e Bianca arriva forse Chiara. Questo il nome spoilerato, in linea con quelli delle sorelline, Azzurra e Bianca. Beatrice aveva svelato di avere pensato al nome Celeste ma troppo simile ad Azzurra. Ed ecco che Chiara sarebbe perfetto.

Ludovica Valli aspetta invece il secondo figlio, dopo Anastasia sembra che il maschietto si chiamerà Nicola. Le ex protagoniste di Uomini e Donne ci saranno di certo rimaste male ma i follower sempre attenti hanno intuito subito che le due palline molto probabilmente sono i nomi dei nipotini. L’emozione della nonna ha vinto su tutto.

“La mamma delle sorelle Valli pubblica questa foto” scrive una follower mostrando le palline di Natale che avrà di certo appeso al suo albero di Natale. “Sarà un caso o ha già spoilerato i nomi dei due nipotini?”. Occorre attendere ancora un po’ per scoprire tutto ma i dubbi sui due nomi sono pochissimi. Vi piacciono i nomi, i presunti nomi dei due bebè?