L’emozionante dedica di Michelle Hunziker a sua figlia Aurora nel giorno di Santo Stefano

E' così emozionante la dedica di Michelle Hunziker a sua figlia Aurora nel giorno di Santo Stefano

Michelle Hunziker ha pubblicato la foto più bella, la dedica più dolce per sua figlia Aurora Ramazzotti e per Goffredo Cerza. La famiglia sta per allargarsi, la sua piccola Aurora è diventata da tempo una donna meravigliosa, tra pochi mesi sarà mamma e la renderà nonna. Un’emozione che Michelle Hunziker ha sempre desiderato provare e adesso è tutto così “Indescrivibile”. E’ questa la parola che la conduttrice e showgirl sceglie per raccontare cosa sta provando. Non riesce a spiegarlo, non riesce a parlare di quelle emozioni così grandi, non esistono le parole. La foto racconta tutto, la dolcezza, la tenerezza, l’amore immenso tra madre e figlia. Aurora Ramazzotti dopo i primi momenti di paura si sta godendo ogni istante della sua gravidanza. Dopo la vigilia di Natale trascorsa con i suoceri è in montagna che ha raggiunto mamma Michelle e il resto della famiglia.

Santo Stefano pieno di coccole per Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker

Tra Goffredo e Michelle c’è davvero la gara a chi coccola di più Aury, è un momento magico. Michelle Hunziker è già eletta la nonna delle nonne del 2023. Giovanissima, famosa ma con il desiderio di avere un nipotino espresso già da anni. In più è un maschietto e la Hunziker dopo tre figlie femmine desiderava un principino. Il piccolo nascerà in una clinica Svizzera, la stessa dove sono nate sia Aurora che Michelle.

Le mani di entrambi sul pancione, il bacio di Michelle ad Aurora, non c’è altro da aggiungere, è tutto in uno scatto e in quella parola: “Indescrivibile”. La protezione della showgirl e conduttrice svizzera è piena di forza e tenerezza.

“Un legame bellissimo. Anche mia mamma è diventata nonna giovanissima a 45 anni e ha visto nascere mio figlio, mentre partorivo l’avevo davanti e mi dava coraggio, guardavo lei e sapevo di potercela fare. Un’emozione indescrivibile. Siete bellissime e l’amore che riceverà questo bambino sarà tantissimo” scrive una delle tantissime fan.