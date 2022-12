E’ finita tra Elena Sofia Ricci e il marito, dopo quasi 20 anni di matrimonio

Matrimonio finito per Elena Sofia Ricci e il marito, Stefano Mainetti. E' una notizia che lascia senza parole

Lasciarsi dopo quasi 20 anni di matrimonio ed è davvero una notizia triste quella dell’addio tra Elena Sofia Ricci e suo marito. Sembra che Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si siano separati. Non c’è un annuncio ufficiale dell’ex coppia ma sembra sia tutto reale e a darne notizia è Today. Una figlia amatissima e un matrimonio durato 19 anni ma una crisi che non sono riusciti a superare ha rovinato una unione che sembra saldissima. Nessuna smentita, nessuna conferma, Elena Sofia Ricci e suo marito non hanno ancora detto nulla. E’ un’altra coppia storica del mondo dello spettacolo che manda in frantumi una lunga storia d’amore. L’attrice e il musicista si sono sposati nel 2003, un anno e mezzo dopo è nata la figlia, Maria.

La separazione tra Elena Sofia Ricci e il marito

Lascia senza parola la loro decisione anche se chi conosceva la coppia sembra confermare che si erano già allontanati da un po’ di tempo, che erano in crisi e che dopo averci provato si sono arresi. Una separazione frutto di un comune accordo ma Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti adesso non hanno voglia di parlarne.

Parlano gli altri, chi racconta che tra i due c’era da mesi una crisi insanabile e che adesso c’è già il divorzio in arrivo. E’ davvero l’anno nero per le copie vip. In ordine di tempo sono Elena Sofia Ricci e Mainetti gli ultimi che si dicono addio dopo quel meraviglioso sì detto nel 2003. Abbiamo ancora negli occhi le foto del loro matrimonio perché più volte l’attrice le ha mostrate durante le sue interviste in tv o anche sul profilo social.

Sembra sia stata una fonte vicina alla coppia a confidare a Today che i due da un po’ di tempo non si vedevano più insieme, confermando così le voci della rottura. Per la Ricci è il secondo matrimonio che finisce. Nel 1991 aveva sposato lo scrittore Luca Damiani, un anno dopo divorziò. E’ mamma anche di Emma, nata da una bellissima storia d’amore con Pino Quartullo.