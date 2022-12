Sorprende il messaggio di Luca Vezil per fare gli auguri di compleanno a Valentina Ferragni

Sorprende il messaggio di auguri di Luca Vezil alla sua ex fidanzata, Valentina Ferragni

Oggi è il compleanno di Valentina Ferragni, il primo senza Luca Vezil, ma è anche una data importante perché è il 30esimo compleanno. Un’età importante che Valentina Ferragni festeggia da single, prima con la famiglia e poi con gli amici più cari. Lei è tornata a Milano nella sua casa, Luca Vezil è in viaggio lontano da tutto ma sembra che sia stata la Ferragni a lasciare il suo fidanzato, per sempre. La loro è stata una storia d’amore molto lunga ma alla fine si è scoperto che vivano troppi momenti bassi. Questo non ha fermato Vezil dal fare gli auguri social alla sua ex fidanzata. Prima gli auguri di buon compleanno in privato, poi una storia con una foto che gli ha scattato lui e un racconto.

Luca Vezil gli auguri a Valentina Ferragni

“Che poi, se sei la donna che sei oggi, il merito è tutto di tutta quella focaccia sugli scogli – scrive sui social Vezil – E ringrazia che uso una foto accettabile e non le 75874 che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti. Il messaggio serio te lo sei già beccata, e fa ridere perché cento volte meno serio di questo, ma ti becchi gli auguri anche qui perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia – conclude – Passatela bene “aaa biondaaa”, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30… Baci stellari”. Un messaggio che ha tutta l’aria di un legame ancora forte, della voglia di Luca forse di essere ancora presente nella vita della sua ex compagna.

Difficile staccarsi del tutto dopo tanti anni insieme ma sembra che la Ferragni l’abbia già fatto e che non sia mai stata così serena come in questo periodo, da single. Ha appena festeggiato il Natale in montagna con tutta la sua meravigliosa famiglia allargata senza subire nostalgia.