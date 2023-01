Elisabetta Gregoraci felice per il prezioso regalo di Giulio Fratini svela tutto sul loro amore a Dubai

Elisabetta Gregoraci a Dubai con Giulio Fratini mostra il regalo del suo nuovo compagno e fa un annuncio

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sono insieme a Dubai, sui social ufficializzano la loro storia d’amore ed è la showgirl e conduttrice a lasciarsi andare. E’ la prima volta che Elisabetta Gregoraci parla di un nuovo legame in modo così chiaro dopo la separazione da Flavio Briatore, è la prima volta che parla di vera felicità e condivide i suoi momenti speciali. C’è un regalo importante che l’imprenditore le ha fatto, un oggetto prezioso, un anello. Non è solo per il valore economico ma anche per il valore che contiene. Immaginiamo il momento romantico in cui Fratini ha messo al dito della Gregoraci l’anello e lei ricambia mostrando a tutti quel dono che le fa tremare il cuore. Dopo il Natale e il brindisi di Capodanno trascorso in Kenya con il figlio Nathan, Flavio Briatore e il resto della famiglia, Elisabetta Gregoraci inizia il 2023 a Dubai con il nuovo compagno e con un annuncio importante.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini svelano tutto del loro amore

Non si nascondono da tempo ma per la prima volta raccontano la loro felicità. “Arrivati” scrive la Gregoraci taggando Giulio Fratini. Sono arrivati a Dubai, sono una coppia, sono innamoratissimi e sono liberi di dirlo a tutti. Sono usciti del tutto allo scoperto, ci sono state tutte le presentazioni necessarie a lei per la sua serenità e adesso la coppia si gode ogni istante.



Dopo la vacanza in Turchia, dopo la fuga sulla neve, adesso c’è Dubai e sembra ci siano progetti importanti. Quel cuore azzurro che Elisabetta Gregoraci ha aggiunto alla foto con l’anello, richiama la pietra preziosa, lei scrive “Happy”, è felice taggando per la prima volta il suo fidanzato. Lui condivide, è Ely che si lascia andare alle dichiarazioni sui social, lui per il momento si sbilancia poco ma quel gioiello è davvero prezioso.