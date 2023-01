Ilary Blasi in vacanza con Bastian dice addio alla dieta

Ilary Blasi bellissima in vacanza con Bastian. Con il nuovo compagno dice addio alla dieta

Anche per Ilary Blasi prosegue la sua vacanza d’amore per festeggiare al meglio il nuovo anno ma mentre Totti ha scelto una crociera lussuosa con tutta la famiglia allargata e gli amici più cari, lei è sola con Bastian. Bellissima Ilary Blasi che ha iniziato il 2023 con il nuovo compagno e che sui social ogni tanto pubblica qualche foto mentre si gode tutto ciò che può a Bangkok. Look audaci, dettagli perfetti ma nelle immagini non c’è mai Bastian Muller, è certo però che sia lui a scattare le foto alla conduttrice. Sono le riviste di gossip a mostrare la coppia, li abbiamo visti insieme sulla neve, felici, pronti a giocare e a mostrarsi ma a Bangkok non ci sono paparazzi, hanno scelto il posto migliore per non essere disturbati.

Ilary Blasi in vacanza con Bastian si lascia andare ai piaceri della vita

Tante volte la conduttrice ha pubblicato sui social le cenette a casa con Totti e i figli, le risate per le cose cucinate che spesso non piacevano al marito. Ha sempre cercato di tenere tutti un po’ a dieta e non a caso adesso che l’ex calciatore ha un altro amore sembra che abbia preso un po’ di chili. Ilary Blasi invece resta in forma, anche se negli ultimi mesi era davvero troppo magra. In vacanza con Bastian Muller si lascia andare e sui social mostra uno dei grandi piaceri della via, il buon cibo. Addirittura una pizza con la Nutella e tutto quanto senza far mancare i dettagli del suo look, le mise provocanti, la leggerezza del momento e il lusso che la circonda.

Tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembra sia una storia capace di volare alto. La conduttrice non sarebbe mai uscita allo scoperto con lui se non fosse stata sicura dei suoi sentimenti.