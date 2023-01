Elisa D’Ospina e Stefano Andrea Macchi scoprono se sarà maschio o femmina

Elisa D'Ospina e Stefano Andrea Macchi scoprono se avranno un figlio maschio o una figlia femmina

Oggi Stefano Andrea Macchi festeggia il compleanno più emozionante, ha appena scoperto se lui e la sua Elisa D’Ospina avranno un maschietto o una femmina. La coppia è al settimo cielo, ieri sera il party per il loro piccolino in arrivo, anche Elisa D’Ospina e Stefano Macchi non hanno voluto rinunciare alla festa in stile americano. Insieme ai parenti e agli amici più cari hanno svelato il dolce segreto, quello che conoscevano in pochi. “Grazie agli amici che si sono uniti a noi e ci sono stati vicino in una serata così speciale. Grazie a voi, zii virtuali, che ci inondate di affetto in questo momento della nostra vita dove vogliamo che l’amore sia il protagonista assoluto” hanno scritto Elisa D’Ospina e Stefano Andrea Macchi sui social mostrando le foto, le immagini di una serata che non dimenticheranno mai.

Elisa D’Ospina in attesa di un maschietto

“Grazie a fagiolino per averci scelto come genitori, non ti promettiamo nulla se non di amarti con un amore smisurato. Grazie alla vita per essere imprevedibile e, come tale, pazzesca” è maschio, presto Stefano Andrea Macchi ed Elisa D’Ospina saranno genitori di un bimbo.

“E’ ufficiale: fagiolino is coming” e sono arrivati i complimenti di tutti, i messaggi degli amici, dei colleghi. Entrambi forse non ci pensavano di diventare mamma e papà ma la vita e l’amore fanno dei giri incredibili. Fino a un anno fa Stefano era legato ad Anna Pettinelli, li abbiamo visti insieme anche a Temptation Island pronti ad amarsi per sempre ma poi tutto è finito e sembra non sono rimasti nemmeno in buoni rapporti. La Pettinelli non ha fatto al suo ex gli auguri per l’arrivo del bebè ed è difficile che glieli farà adesso. Tra loro botta e risposta tra social e interviste e anche la D’Ospina ha detto qualcosina ma adesso è solo il momento di festeggiare.