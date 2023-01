Alessia Marcuzzi e la fine del suo matrimonio: “Oggi sono serena”

Alessia Marcuzzi torna a parlare della fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi

Non ne ha parlato molto Alessia Marcuzzi, della fine della sua storia, del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. I due, per annunciare il divorzio, hanno rilasciato le medesime dichiarazioni e poi, non hanno aggiunto altro. E ancora oggi, Alessia, parlando della fine del suo matrimonio, non dice molto. Nella sua intervista al Corriere della sera, a poche ore dal debutto di Boomerissima, il programma di Rai 2 che sbarca in prime time dal 10 gennaio 2023, la conduttrice prova a spiegare come si sente adesso, a pochi mesi dalla separazione. Una nuova pagina di vita, al fianco delle persone che ama, i suoi figli, i suoi genitori le sue amiche. Voleva provare a essere felice e non lo era più, è questo che spiega rispondendo alla domanda sulla fine del suo matrimonio.

Alessia Marcuzzi e la fine del suo matrimonio

La conduttrice non si sbottona molto e non rivela gli aspetti più intimi della fine della sua storia d’amore: “Devo essere felice, sì. Poi quando ci sono dei figli bisogna che anche loro lo siano, sia chiaro: è vero che sono una sempre alla ricerca di emozioni, ma sono anche molto chioccia come mamma. Parlo con i miei figli delle mie scelte e la mia famiglia — mia mamma, mio papà — mi supporta e mi sostiene sempre, senza farmi sentire mai giudicata. Ci si deve provare nella vita ad essere felici, insomma. Poi non è sempre semplice. Ma oggi sono serena.” Queste le parole di Alessia nella sua intervista al Corriere della sera.

La domanda sulla fine del matrimonio arriva dopo che Alessia Marcuzzi ha spiegato quanto è stato per lei importante cambiare e passare da Mediaset alla Rai. Un azzardo certo ma la conduttrice spiega: “Per me è più facile, visto che economicamente avevo le spalle coperte ed è una questione non da poco quando decidi di mollare tutto. In ogni caso, si tratta anche di non avere paura di prendere la strada più difficile in nome di quella ricerca della felicità che io, forse anche in modo bambinesco, continuo a ritenere troppo importante.”