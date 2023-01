Clizia al GF VIP per sgridare Tavassone ma Edoardo fa una dolce dichiarazione d’amore a Micol

Le dolcissime parole di Edoardo Tavassi per Micol sorprendono tutti anche Clizia che era entrata in casa per rimproverarlo

Nella casa del Grande Fratello VIP 7 non mancano le incursioni durante le dirette del lunedì. E ieri Clizia Incorvaia ha voluto un faccia a faccia con quello che potrebbe diventare suo cognato, Edoardo Tavassi. L’ex vippona, pronta a difendere a spada tratta sua sorella, ha voluto chiedere di persona al Tavassi che cosa provi per sua sorella Micol. Ha infatti notato che tra i due il rapporto si è un po’ guastato e, come ha fatto notare ieri nel confronto, ha anche pensato che non ci fosse davvero alla base la voglia di costruire qualcosa. “Se non provi niente per mia sorella faresti bene a dirglielo, restate amici e continuate questo percorso insieme” ha detto Clizia al Tavassi, mentre Micol un po’ sorpresa, guardava questo incontro dalla camera da letto insieme agli altri compagni. Edoardo ha spiegato che prova qualcosa per Micol ma che entrambi non si lasciano andare perchè sanno bene che la vita vera è quella che li aspetta fuori dalla casa e solo dopo sapranno se questa storia può avere o non avere un futuro. La Incorvaia maggiore ha fatto notare che però se i sentimenti ci sono, si sentono anche le farfalle nello stomaco, si dicono altre parole, ci si vive le situazioni in modo diverso. Le parole di Clizia non hanno però trovato d’accordo sua sorella. Micol infatti, ha spiegato a Clizia che neppure lei sente le farfalle e che non si può parlare di amore ma che stanno bene e che vogliono godersi questo rapporto, poi fuori si vedrà.

Edoardo Tavassi comunque, ha voluto dare una bella dimostrazione a Micol, con dolci parole e non sempre il caro Tavassone le usa, visto che ama nascondersi dietro all’ironia, per non dire quello che realmente prova.

Le dolcissime parole di Edoardo per Micol

Chi segue gli #incorvassi nella casa del Grande Fratello VIP sa bene che spesso Micol ci resta male perchè Edoardo la punzecchia, scherzando anche sul suo aspetto fisico. Ma Tavassi non ha dubbi su questo e ieri in diretta ha dichiarato: “Per me lei è una ragazza stupenda, bellissima, forse una delle più belle che io abbia mai visto. Ogni tanto faccio la battuta e scherzo, però avete creato un angelo, non mi poteva accadere niente di più bello”. Parole che sono arrivate durante l’incontro di Edoardo con il super emozionato papà di Micol, andato in casa per ricordarle che non deve piangere e quanto sia bella dentro e fuori, un momento parecchio magico.