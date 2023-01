Carlo Verdone pizzicato con la nuova compagna? Ma sembra un fotomontaggio

Diva e Donna pubblica le foto di Carlo Verdone con la nuova compagna ma guardate bene lo scatto, è strano

Carlo Verdone fotografato sulla spiaggia passeggia con una donna, sembra ci sia un bacio, teneri abbracci. Le foto che pubblica la rivista Diva e Donna raccontano della nuova compagna di Carlo verdone, è lei il suo nuovo amore? L’attore e regista è da sempre così riservato, per niente interessato al gossip e a raccontare agli altri la sua vita privata. Sul profilo Instagram del settimanale di gossip però appare la foto che sembra dire tutto e addio privacy. Carlo Verdone è tra i protagonisti del numero di Diva e Donna che troveremo in edicola. Quella passeggiata in riva al mare, l’atteggiamento di entrambi, la passeggiata più dolce: Verdone ha una nuova compagna?

Carlo Verdone, chi è la nuova compagna?

“L’attore e regista, 72 anni, sulla propria vita privata è sempre stato riservato. Ma ora, in questa immagine – si legge sulla pagina del settimanale – che fa parte di un servizio più ampio che potete trovare in esclusiva solo sul numero di Diva e donna in edicola questa settimana – prosegue – ecco Verdone con il suo nuovo amore: lei si chiama Corinna e gli ha fatto battere il cuore”. Il suo nome è Corinna?

Al momento non ci sono molti dettagli ma al gossip basta già una sola foto, anche se a guardare bene lo scatto sembra sia un fotomontaggio che tra l’altro non è riuscito nemmeno benissimo. Verdone sembra guardare in un altro punto e lei è così vicina ma l’immagine è così strana.

Come sempre attendiamo il seguito, conferme o smentite mentre c’è chi prova ad indovinare chi è lei, magari non si chiama nemmeno Corinna. Qualcuno pensa ad un’attrice ma attendiamo le spiegazioni di Diva e Donna. In molti fanno già gli auguri all’attore che molto probabilmente non dirà nulla nemmeno questa volta. C’è solo una donna nella sua vita di cui ha parlato ed è l’ex moglie Gianna Scarpelli, da cui ha avuto i figli Paolo e Giulia. Sono stati sposati per circa 16 anni, dal 1980. Poi nessuna altra presentazione al pubblico.

Sarebbe però strano un fotomontaggio, Carlo Verdone non fa parte di quei vip che ruotano nel mondo del gossip, in genere non è tra i personaggi famosi che i paparazzi inseguono. Sale quindi la curiosità sul chi sia Corinna.