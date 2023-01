Piqué ha tradito anche la nuova fidanzata e con l’avvocatessa?

Davvero Piquè non ha tradito solo Shakira ma anche la nuova fidanzata con l'avvocatessa che si sta occupando del divorzio?

Sta diventando davvero una telenovela entusiasmante perché adesso i protagonisti non sono solo Piqué e Shakira e tra i due ex non c’è solo la nuova fidanzata ma anche un’altra presunta amante. Un’altra donna nella vita di Gerard Piqué? La nuova lei di cui il gossip adesso parla si chiama Julia ed è l’avvocatessa che avrebbe lavorato al divorzio tra Shakira e Piqué. Davvero il calciatore sta combinando tutto questo? In realtà i ben informati dicono che abbia già combinato tutto perché la presunta relazione tra lui e la giovanissima avvocatessa non sarebbe poi così recente. E’ così irresistibile Piqué o davvero, come ipotizzato da una parte del gossip, in passato lui è stato un vero traditore? Ovviamente le battutine adesso si sprecano, tutti vogliono sapere se lui adesso cambierà anche la Twingo.

La vendetta di Shakira

La cantante colombiana ha sfornato una canzone di successo tutta contro il padre dei suoi figli e la giovane compagna Clara e il gossip adesso è davvero impietoso. Si parla di un nuovo scandalo e sono come sempre fonti vicinissime al protagonista ad assicurare che il difensore avrebbe già tradito l’altra donna con un’altra donna. Lei sarebbe appunto l’avvocatessa che è tra l’altro la cugina di un ex calciatore ed ex compagno di squadra di Gerard.

Julia è la nuova fiamma o una ex fiamma? Si parla di nuovo di triangolo amoroso, di un altro triangolo svelato dal giornalista spagnolo Jordi Martin che ha pubblicato il profilo social della giovane professionista taggando Piqué e scrivendo: “La conosci, Gerard? Non stupirti quindi se Shakira ti butta addosso il mondo intero”. La reazione dell’avvocatessa è stata quella di rendere subito privato il suo profilo Instagram ma adesso c’è chi già attende un nuovo brano, anche un balletto da replicare.

Il gossip adesso parla di Julia, che ha 25 anni e che è un avvocato con un master in diritto penale economico. Non c’è alcuna conferma su questo gossip e se avvero lei ha lavorato direttamente al divorzio dell’ex coppia, Shakira e Piqué. Attendiamo il seguito, qualche commento, una risposta, magari anche della giovane Clara, la donna che per Shakira è la Twingo.