Martina Maggiore e Cesare Cremonini: adesso parla lei. “Storia che mi ha ferita molto”

Martina Maggiore ufficializza la fine della storia con Cesare Cremonini e fa chiarezza una volta per tutte

In questi giorni Cesare Cremonini sta deliziando i suoi follower con le immagini di un viaggio ad Antigua, dove si trova proprio in queste ore. Ed è per questo motivo che molti follower di Martina Maggiore, le hanno chiesto se stesse per raggiungerlo, visto che le sue storie erano ancora “in Italia”. La ragazza ha quindi deciso di fare chiarezza una volta e per tutte, visto che nell’ultimo periodo non si è ben capito se la storia d’amore tre le e Cesare Cremonini sia ancora “in piedi”. Con delle storie sui social quindi, Martina ha rotto il silenzio e ha spiegato che lei e Cesare da mesi, non sono più una coppia.

Martina Maggiore parla della fine della storia con Cesare Cremonini

«Stai raggiungendo Cesare?», ha chiesto un utente sul sul profilo Instagram in riferimento al fatto che il cantante si trova appunto in vacanza molto lontano dall’Italia. E Martina ha risposto svelando la verità una volta per tutte: «No e vorrei chiarire una cosa. Io e Cesare non stiamo più insieme da mesi ormai. Abbiamo deciso di non sentirci al momento quindi non so dove sia», ha spiegato la ragazza che ha quindi colto la palla al balzo per mettere fine ai pettegolezzi.

Martina si è aperta e ha aggiunto anche altro sulla fine di questa relazione, ha spiegato: «Cesare rimarrà per me una persona che ho amato tantissimo e che probabilmente amerò per sempre, è stata una relazione lunga ed importante ma che purtroppo mi ha ferita molto».

«Vorrei solo non essere più paragonata a lui, vorrei che le persone smettessero di dirmi cosa fa o cosa non fa ed etichettarmi come la “ex” di… Detto questo mi auguro davvero che lui sia felice e con lui anche io», ha chiosato, chiudendo così pubblicamente un capitolo importante della sua vita. Ecco forse Martina più che paragonata intendeva dire accostata al cantante. Non possiamo quindi che augurare buona vita alla Maggiore per un nuovo inizio.