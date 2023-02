Anna Tatangelo innamorata a Parigi: chi è il nuovo fidanzato?

Con chi è a Parigi Anna Tatangelo? Gli indizi non lasciano molti dubbi sul nuovo fidanzato

Anna Tatangelo è di nuovo innamorata, c’è un altro nuovo fidanzato della sua vita e lo svela lei sui social. Anna Tatangelo è a Parigi, la città dell’amore, impegnata nel visitare i luoghi che i turisti non possono perdere. Affascinata dal Museo del Louvre in questi minuti sta pubblicando ciò che ammira in ogni angolo, non manca la Gioconda ma manca ciò che i fan attendono con ansia. Con chi è a Parigi Anna Tatangelo? E’ stata lei a svelare che nella camera dell’hotel la colazione perfetta era per due. Due colazioni molto simili ma soprattutto due vassoi appoggiati sul letto. Anna vuole dirci qualcosa? Evidentemente sì. Difficile che sia a Parigi con il figlio Andrea, avrebbe mostrato lo scatto con lui e non la colazione a base di frutta, senza dolci golosi. E se si trattasse di un ritorno di fiamma?

Anna Tatangelo a Parigi col nuovo fidanzato

Meno di un mese fa ha festeggiato il suo compleanno, nessun party esagerato ma tante candeline da spegnere, più volte in momenti diversi, con le persone a lei care, con le persone con cui lavora, con la famiglia, gli amici più cari. La Tatangelo non aveva mostrato nessuno al suo fianco, nessun nuovo amore ma forse adesso è pronta per uscire allo scoperto o almeno per iniziare a parlare di una nuova possibile felicità.

Qualcuno pensa che possa essere tornato nella sua vita Livio Cori, l’unico che dopo Gigi D’Alessio le aveva fatto di nuovo credere nell’amore, l’unico che aveva presentato a suo figlio Andrea. Poi è accaduto qualcosa, si sono lasciati, dopo un po’ ci hanno riprovato ma sembra che non sia andata come speravano. Quindi, chi è partito con la Tatangelo per una meta così romantica, chi fa colazione con lei in albergo, chi sta visitando con lei le opere che incantano?

Di certo presto ne sapremo di più, magari non sarà la cantante di Sora a raccontarlo con le sue storie su Instagram ma i paparazzi che adesso non vedono l’ora di arrivare per prima alla nuova coppia.