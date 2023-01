Anna Tatangelo festeggia il compleanno, si rivolge alla sua mamma che non c’è più

Anna Tatangelo festeggia il compleanno ma c'è un desiderio che non potrà più realizzare

Anna Tatangelo compie oggi gli anni, festeggia il suo primo compleanno senza la sua mamma. E’ un giorno di gioia, la cantante ha iniziato a festeggiare ieri sera a cena con gli amici più cari, hanno atteso insieme la mezzanotte per soffiare sulle prime candeline. Una prima torta, golosa, una torta mimosa, ma è solo l’inizio, oggi altri dolci, altre candeline sui soffiare per esprimere un desiderio e da spezzare. Anna Tatangelo segue tutte le tradizioni, esprime il desiderio, soffia, spezza le candeline ma ciò che vorrebbe di più è un sogno che non potrà mai realizzare. E’ il suo primo compleanno senza mamma Palmira che è volata via lo scorso fine settembre. E’ stato un Natale in famiglia doloroso con la sua assenza e oggi Anna Tatangelo è a lei che pensa, è a lei che si rivolge.

Anna Tatangelo compie 36 anni

Si fa gli auguri da sola e poi ringrazia tutti per i tantissimi messaggi. E’ la sua famiglia che ringrazia per prima ma dopo una bellissima serata in un noto locale questa mattina è a lei che ha pensato, alla sua mamma. Questa volta non è arrivata la sua telefonata e la mancanza diventa così forte da fare ancora più male.

“Stamattina la tua telefonata di auguri manca… vorrei raccontarti tante cose mamma, ma so che da lì vedi tutto” ha scritto la cantante pubblicando la foto con la sua mamma, in uno dei suoi compleanni con lei, con quell’enorme fascio di rose rosse.

E’ con l’amica del cuore Claudia Ferri che continua a festeggiare, è lei che non l’ha mai lasciata sola. Non c’è nessun compagno accanto ad Anna Tatangelo, sa che potrà innamorarsi ancora e continuare a sognare l’abito bianco che desiderava per il suo sì con Gigi d’Alessio. Chissà quale desiderio avrà espresso ieri sera nel ristorante Assunta Madre dopo la gustosa cena con gli amici, dopo avere soffiato sulla candelina che le ricorda la sua bellissima età.