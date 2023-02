Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno insieme, con loro anche il piccolo Maddox

Che belli Melissa Satta e Matteo Berrettini così innamorati come mostra Chi

Melissa Satta e Mattea Berrettini sono fidanzati, stanno insieme, sono bellissimi ed è evidente che fanno sul serio. Nelle foto pubblicate dalla rivista Chi c’è anche il figlio di Melissa Satta, il piccolo Maddox. Segno che davvero l’ex velina di Striscia la notizia questa volta è sicura del suo amore. E’ sempre molto attenta a suo figlio e il settimanale Chi mostra ben più di una foto della coppia insieme. Melissa Satta e Matteo Berrettini si lasciano andare in un locale milanese a un bacio appassionato, alle tenerezze di cui sono gli innamorati sono capaci. Bellissime le foto in cui si nota la dolce complicità tra Berrettini e Maddox, il figlio nato dalla storia d’amore tra Melissa Satta e Boateng.

Melissa Satta e Matteo Berrettini una coppia bellissima

Tutto sta accadendo anche in famiglia e non solo per la presenza di Maddox ma anche quella del fratello di Matteo Berrettini. Quindi, è un amore che va avanti già da un po’ di tempo e non è una semplice conoscenza. I paparazzi hanno preparato un vero servizio, sembra quasi un album di coppia. Prima la serata nel locale di Milano con gli amici e il fratello del tennista, poi la domenica con Maddox che ha 8 anni. La storia d’amore tra l’ex velina e il tennista è seria, lo confermano tutti e più di tutti Chi che mostra vari momenti.

Melissa Satta e Berrettini alla partita di basket al Forum di Assiago, poi al derby a San Siro di Milan e Inter, a seguire le foto che confermano che non li unisce solo sport ma molto altro.

Una serata di certo allegra quella della coppia in compagnia di amici e di Jacopo Berrettini che si è scatenato al karaoke. Quando la serata è finita la Satta e Matteo Berrettini non si sono separati, i paparazzi dicono che lui sia tornato a casa con lei, che la coppia è una vera coppia, che la storia è bellissima.

Inutile tornare sulle storie del passato dell’ex velina di Striscia la notizia, Melissa Satta non è stata molto fortunata in amore anche se a Boateng aveva giurato amore per sempre ed è il papà del suo Maddox. Con Berrettini le auguriamo molto di più.