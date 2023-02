Ludovica Valli, è nato il figlio e il nome scelto è originale

Beatrice Valli ha partorito, è nato il figlio. Il nome scelto è di certo particolare

Ludovica Valli ha partorito, è nato il suo secondo figlio e con Gianmaria Di Gregorio annuncia il nome scelto per il loro piccolino. E’ ovviamene sul profilo social di Ludovica Valli che è arrivata la dolce notizia della nascita del figlio, un bebè che sembra somigli tantissimo alla sua sorellina, la piccola Anastasia che ha solo 2 anni. Ieri sera l’influencer sorella di Beatrice Valli pubblicava tranquilla le sue storie raccontando la sua giornata, con la sua bambina in piscina e i vari impegni, poi questa mattina il parto, l’annuncio, le bellissime foto della sua famiglia. Adesso sono in quattro! Il figlio di Ludovica Valli è nato oggi 9 febbraio 2023, pesa 2 chili e 920 grammi, sta benissimo, come la sua mamma ma tutti vogliono sapere come si chiama, quale nome hanno scelto alla fine la sua mamma e il suo papà.

Come si chiama il figlio di Ludovica Valli?

“Otto Edoardo Di Gregorio è un altro nostro piccolo grande miracolo, la ragione della nostra esistenza” è così, con queste parole e foto dolcissime che Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio annunciano la nascita del loro secondo figlio svelando il nome scelto. Un doppio nome, di certo una scelta particolare: Otto Edoardo.

Il post pubblicato dalla Valli ha subito ricevuto tantissimi like e soprattutto il commento felice di zia Beatrice Valli: “Benvenuto Otto”, è quindi questo il nome con cui tutti chiameranno il piccolino, Otto.

Tantissimi gli zii virtuali a cui l’influencer ha mostrato il suo bambino appena nato. Erano tutti un po’ preoccupati per Ludovica Valli che qualche giorno fa aveva manifestato i suoi pensieri tristi perché aveva avuto dei problemi legati al liquido amniotico. Non sapeva se i medici avrebbero deciso di attendere il parto naturale lasciando che tutto proseguisse senza troppe ansie o se le avrebbero indotto il parto come era accaduto per la sua prima figlia. Tutto alla fine è andato nel modo migliore, il piccolo Otto ha deciso di venire al mondo ancora prima e adesso la famiglia è più felice che mai. Anastasia che ha due anni attende di conoscere il suo fratellino, il dolcissimo Otto Edoardo, a cui diamo il benvenuto al mondo!