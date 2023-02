Emma Marrone la dedica è per il suo papà: “L’amore mio sei tu”

Emma Marrone rivolge ancora una volta a suo padre le parole d'amore che dovrebbe dire a un compagno

E’ il giorno di San Valentino e Emma Marrone dedica il suo amore al papà. E’ vero che il 14 febbraio viene scelto anche per fare dichiarazioni d’amore ai figli, ai genitori invece che a un compagno di vita. La cantante ricorda così ancora una volta suo padre, che è scomparso lo scorso settembre, è un dolore che per Emma Marrone resta ancora troppo forte. Sarà così per sempre, il tempo addolcirà un po’ tutto ma non potrà mai dimenticare. Rosario, il padre di Emma, è andato via troppo presto e nel girono di San Valentino è così spontaneo il suo messaggio che speri arrivi fino al cielo o fino dove si trova adesso suo padre. Aveva 66 anni il papà di Emma e ancora troppe cose da fare con lei, emozioni da vivere con la sua famiglia.

Le parole di Emma Marrone per il padre nel giorno di San Valentino

“Perché l’amore mio… sei tu! Ti amo Ros. Ovunque tu sia” sono parole dolcissime ma che fanno anche tanto male. E’ sul suo profilo social che la cantante salentina ha scritto ancora una volta ciò che sente. Una foto con il suo amato papà e tra i commenti arrivano tanti messaggi di fan e di amici, di chi Rosario lo conosceva bene e di chi l’ha conosciuto attraverso le sue parole e la sua musica. In tanti cercano di dare forza ancora una volta ad Emma ma oggi è San Valentino e per lei va così.

C’è poi un’altra frase che pubblica tra le storie di Instagram: “L’amore è per i coraggiosi. Per gli altri ci sono le chat”. Pubblica anche il libro di un’amica, Alessandra Airò: Manuale pratico sentimentale di stile per sopravvivere alla moda e anche a se stessi.

Emma l’abbiamo vista anche di recete al festival di Sanremo 2023, bravissima ha emozionato tutti duettando con Lazza. “Ma non sarà la fine…” da brividi ancora una volta, nell’attesa che il dolore passi un po’ alla volta.