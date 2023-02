Anna Tatangelo e Mattia Narducci beccati durante la fuga romantica

E' tutto vero ed ecco le foto di Anna Tatangelo e Mattia Narducci, beccati durante una fuga romantica

Forse è per le foto che pubblica Chi che Anna Tatangelo e Mattia Narducci hanno deciso di svelare che stanno insieme, che sono una coppia. Il settimanale di gossip di Alfonso Signorini questa settimana mostra la storia d’amore di Anna Tatangelo e Mattia Narducci, la fuga romantica a Parigi. Ed è da lì, dalla città dell’amore che la cantante e il modello qualche giorno fa hanno deciso di pubblicare alcune foto, alcuni indizi, forse per non ammettere di essere stati beccati o forse perché era davvero arrivato il momento giusto per dire a tutti che si amano. Senza dubbio sono una coppia bellissima ma non si sa molto di come, dove e quando è nata la storia tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci. Di certo la cantante è stata bravissima a nascondere tutto fino alla settima scorsa, di certo il loro è un amore che non può essere nato da pochissimo tempo, altrimenti lo avrebbero nascosto ancora per un po’ di tempo.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci a Parigi, le foto su Chi

Anna Tatangelo cerca sempre prima di tutto di proteggere suo figlio Andrea dei pettegolezzi. Da quando è finita con Gigi D’Alessio ha imparato ad essere molto più riservata, poi ci sono state anche le nuove delusioni, la fine della storia con Livio Cori. Tutti insegnamenti per Anna Tatangelo che se oggi esce allo scoperto con Mattia Narducci forse si è lasciata scoprire più che beccare.

Intanto, i paparazzi li hanno fotografati innamoratissimi a Parigi. Il modello ha dieci anni in meno della Tatangelo. Lui è un modello molto apprezzato sulle passerelle di Armani, Dolce & Gabbana, solo per citarne alcune. Una lunga carriera dedicata alla moda ma non è il suo unico interesse. Adesso tutti però sono interessati a lui, curiosi di sapere un po’ di più di Narducci, di come abbia conquistato la cantante di Sora, di cosa stanno progettando per il futuro.

Chissà cosa pensa Gigi D’Alessio del nuovo fidanzato della sua ex compagna. Non può dire molto considerando che il cantautore napoletano non ha aspettato nemmeno un attimo per tuffarsi in un’altra storia d’amore con una compagna molto più giovane di lui, anche più giovane di Anna, e da lei ha subito avuto un figlio che ha già festeggiato il primo anno d’età.