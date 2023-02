Bastian, il fidanzato di Ilary Blasi non sarebbe così ricco: “faceva il maggiordomo”

Il gossip è andato a scavare nella vita di Bastian, il fidanzato di Ilary Blasi, ed ecco cosa avrebbe scoperto

Arrivano nuovi pettegolezzi e riguardano Bastian Muller, il fidanzato di Ilary Blasi. La rivista Oggi ha indagato e in Germania ha scoperto cose diverse rispetto a quelle che sempre lo stesso gossip raccontava. Ilary Blasi non ha presentato ufficialmente il suo nuovo compagno ma tutti sembravano sapere che Bastian Muller è un ricco imprenditore. Sembra che la realtà sia un’altra, che il 36enne tedesco in passato abbia anche fatto il maggiordomo; questo sempre riportando ciò che spiega e anticipa Oggi. Non c’è davvero nulla di strano nel nuovo lavoro che si scopre su Bastian ma tutto il servizio a lui dedicato è preciso. Pettegolezzi che però non dispiacciono e che fanno apparire Ilary Blasi e Bastian Muller più simpatici agli occhi di chi segue il gossip.

Chi è davvero Bastian, il compagno di Ilary Blasi?

“Bastian Müller-Pettenpohl, il 36enne tedesco che è fidanzato con Ilary Blasi, lavora al numero 26 della Poststraße, a Wächtersbach, dove i Pettenpohl hanno casa e azienda”. A lui il giornalista di Oggi ha chiesto un’intervista ma ha risposto: “Può immaginare quanti meeting abbia. Non ho tempo e per ora abbiamo deciso di non rilasciare interviste”.

La stampa italiana ha definito Bastian “ricco ereditiere e uomo d’affari”. “Siamo stati a Wächtersbach, 60 chilometri da Francoforte sul Meno, dove vivono i Pettenpohl. E abbiamo scoperto che quello che finora è stato definito come “ricco ereditiere e uomo d’affari” in realtà ha un ruolo marginale nella piccola ditta di famiglia. Ma non solo…” riporta il settimanale.

“La storica azienda di perforazioni e scavi per pozzi, l’attività di famiglia da oltre un secolo, è gestita dal padre e ha un’attività modesta, a giudicare dai conti… una liquidità di appena 60mila euro”. Oggi aggiunge: “Dal 2007 al 2015, cioè dall’età di 21 anni, Bastian risulta aver lavorato a St. Moritz come «butler», come nell’ambiente si usano chiamare i maggiordomi… Aiutano i clienti nello shopping, ma fanno anche da autisti e sono a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette”.

Arrivano i primi commenti al nuovo pettegolezzo: “Almeno a lei non le si può dire che ci sta per soldi…a differenza di qualcuna altra”. “Ma che notizia classista è? Se anche fosse è un lavoro onesto.. a dimostrazione poi che c’è del sentimento e non opportunismo”.