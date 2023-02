Fedez e Chiara Ferragni il giallo continua: nessun post a San Valentino. Il silenzio spaventa

C'è davvero maretta tra Chiara Ferragni e Fedez? La crisi nera dopo Sanremo 2023 e la scomparsa di Fedez dai radar, che fine ha fatto?

Sono davvero in crisi i Ferragnez? E’ davvero successo qualcosa tra Fedez e Chiara Ferragni dopo Sanremo 2023? Le tesi sulla possibile crisi della coppia si sprecano e le supposizioni non mancano. Una cosa è certa: mai prima Chiara e Federico avevano taciuto così tanto e non si erano mostrati insieme soprattutto in una data importante come quella di San Valentino. Nessuna dedica d’amore, nessuna fuga romantica, nessun messaggio. Il nulla totale. Niente casa piena di rose bianche o rosse, niente cene a lume di candela in uno stellato. Niente canzoni d’amore e dediche di altro genere: c’è Chiara, con i suoi figli a casa a Milano. E non c’è Federico. Dopo la finale di Sanremo è tornato sui social con dei post di ringraziamento che non hanno in nessun modo coinvolto sua moglie. Non c’è traccia di Federico Lucia e il giallo si infittisce. Per molti solo l’ennesima strategia di marketing perfetta per il lancio della seconda stagione della serie The Ferragnez, presto su Prime Video. Per altri invece questa volta il “palinsesto” che Chiara aveva meticolosamente organizzato, è stato stravolto da suo marito, al quale davvero, non può perdonare tante, troppe cose andate storte in questo Festival. C’è persino chi dice che Federico nel post puntata si sia presentato nel camerino di Chiara, dopo la finale di Sanremo, ma che non abbia ricevuto il permesso di entrare. Ormai sui Ferragnez, si dice davvero di tutto: qualcuno racconta delle notti brave di Federico passate lontano dalla sua famiglia mentre Chiara di corsa, è rientrata a casa per stare con Vittoria e Leone mentre il marito dorme non si sa dove, vagabondando per l’Italia…Una cosa è certa, stanno creando un’hype pazzesca. Se però ci fosse davvero un pericolo di crisi, forse i due prima o poi potrebbero parlarne. Ma la sensazione in realtà è che non stia succedendo nulla. Di questo non possiamo esserne certi, bisognerà attendere che uno dei due si decida a dire qualcosa, prima o poi. Nel frattempo, immaginate il livello di visualizzazioni delle storie di Chiara Ferragni che in queste ore varranno oro: tutti lì a cercare un indizio tra un ADV e un video con Vittoria e Leone. Insomma l’ennesima miniera d’oro.

Che fine ha fatto Fedez?

Che fine abbia fatto Fedez, non è dato saperlo…Scomparso dai social, scomparso dalla sua casa di Milano, scomparso dalla vita di Chiara Ferragni ma non dai giornali. Perchè tutti parlano di lui: per quello che ha fatto, per il rischio che Amadeus sta correndo dopo aver dato ampia libertà agli artisti di fare quello che volevano sul palco ( e il bacio di Rosa Chemical a Fedez sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso). E lui non c’è. Federico è scomparso. E visto che questa sera va in onda Chi l’ha visto, aspettiamoci chissà, magari di vedere un appello della Sciarelli. Di questi tempi, mai dire mai.