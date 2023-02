La crisi di Fedez e Chiara Ferragni arriva anche a La vita in diretta: si sono lasciati?

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Della loro crisi ne hanno parlato oggi anche a La vita in diretta

Ormai sembra evidente che dopo Sanremo 2023, dopo il bacio a Rosa Chemical sia in corso una crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. Dicono si siano lasciati. Ne ha parlato anche Alberto Matano nella puntata di oggi de La vita in diretta, hanno commentato la presunta crisi anche gli ospiti presenti in studio. Un servizio mandato in onda infierisce sulla coppia, un vero peccato parlare di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni nel giorno di San Valentino ma sembra che Sarkozy e Zingaretti abbiano fatto molto meglio del cantante. Che al festival di Sanremo 2023 ci fosse anche Nicolas Sarkozy si è saputo ufficialmente solo quando Carla Bruni è andata via, l’ex presidente ha aspettato sua moglie in camerino fino alla fine dell’esibizione, per non oscurarla, per non toglierle luce con la sua presenza. Lo stesso ha fatto Luca Zingaretti che non è stato intercettato da nessuno, si è nascosto benissimo nel dietro le quinte del teatro Ariston perché sul palco c’era sua moglie, Luisa Ranieri. Invece, tutti dicono che Fedez abbia fatto tutto il contrario, che non sia stato capace di capire che era Chiara Ferragni la protagonista.

Chiara Ferragni e Fedez, nessun gesto per San Valentino

Lui ieri ha provato a dirle che è fiero di lei e che la ama, Chiara Ferragni sta dedicando invece tutto il suo San Valentino agli amici più cari, ai figli, alla mamma, al papà e alle sorelle, alla sua famiglia. Che fine ha fatto la lettera di Chiara Ferragni a lei bambina, la parte in cui dice che non vuole rivelarle niente di Fede, per non toglierle la sorpresa e le emozioni del vero amore.

Chiara Ferragni ha apprezzato tantissimo Anna, la moglie di Gianni Morandi che è sempre rimasta in ombra durante il festival. Tutti hanno notato gli sguardi tra Gianni Morandi e sua moglie Anna, lo confermano Matano, Al Bano, loro erano presenti al festival.

Anna Pettinelli commenta il pettegolezzo che Fedez e Chiara Ferragni si sarebbero lasciati: “Non credo niente di tutto questo, che poi ci sia stato un disservizio è evidente”. La Pettinelli racconta ciò che è noto a tutti, che la Ferragni subito dopo il bacio ha chiesto al marito cosa avesse fatto e che lui si sia discolpato dicendo che era stato coinvolto. Che ci sia un po’ di maretta quello è il minimo, è ormai evidente.

Gli altri San Valentino dei Ferragnez sono stati ben diversi, pieni di coccole, cuori rossi e amore.