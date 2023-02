Noemi Bocchi rende felice Francesco Totti con la prima canzone d’amore per lui

Che romantica Noemi Bocchi che dedica la prima canzone d'amore a Francesco Totti

Che romantica Noemi Bocchi che ha scelto il giorno di San Valentino per la sua prima dedica a Francesco Totti, la prima canzone d’amore da pubblicare sui social. Il 14 febbraio 2023 sarà una data che Francesco Totti e Noemi Bocchi ricorderanno per sempre, non solo perché si festeggia l’amore ma perché c’è la prima foto di coppia. Tutti ovviamente sanno da tempo che stanno insieme, che vivono insieme e che stanno facendo importanti progetti di vita insieme ma mancava un passaggio importante e l’ha fatto Noemi. La nuova compagna di Francesco Totti ha scelto il giorno di San Valentino per lasciarsi andare sui social e dichiarare tutto il suo amore all’ex calciatore. Ieri mattina la partenza in treno verso una meta sconosciuta, è lei ad informare tutti zittendo tutti quelli che già parlavano di crisi. Poi sono arrivate la foto di coppia e la dedica d’amore per lui.

Noemi Bocchi la canzone d’amore scelta per Francesco Totti

Totti è rimasto in silenzio, questa volta è lui che si è lasciato coccolare e corteggiare dalla sua nuova compagna. Qualche giorno fa Totti ha pubblicato una foto di Noemi aggiungendo una canzone d’amore, lui è un romanticone, queste cose le fa da sempre.

Questa volta è Noemi Bocchi che si lascia andare e ieri sera felice della sua fuga d’amore con Totti ha pubblicato un selfie di coppia, la prima foto di coppia sui social, aggiungendo anche una canzone, la sua dedica, la sua dichiarazione d’amore.

Che coppia romantica Francesco Totti e Noemi Bocchi! Lei ha scelto Vorrei di Cesare Cremonini, zittendo di nuovo tutti: “Vorrei, vorrei Esaudire tutti i sogni tuoi Vorrei, vorrei Cancellare ciò che tu non vuoi Però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi Vorrei, vorrei Che tu fossi felice in ogni istante Vorrei, vorrei Stare insieme a te, così, per sempre Però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi”. Non ha però svelato dove sono, questo resta un segreto, almeno per il momento.

Ilary Blasi invece ha festeggiato il suo San Valentino nella villa all’Eur con le sue figlie, Chanel e Isabel, lasciando però un dubbio in quel quarto posto a tavola. Chi c’era con loro tre ieri sera a cena? C’è chi pensa a una sorpresa fatta da Bastian Muller alla corteggiatrice.