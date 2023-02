Francesco Totti fa la prima dedica a Noemi Bocchi, foto e canzone d’amore

E' la prima dedica di Totti a Noemi Bocchi, una canzone d'amore perfetta per loro due

Per la prima volta Francesco Totti fa una dedica a Noemi Bocchi, la sua nuova compagna. Ovviamente è sui social che Totti pubblica non solo una foto di profilo di Noemi ma sceglie anche una canzone d’amore. E’ un brano di Nek quello che Totti ha pubblicato tra le storie di Instagram, forse è la loro canzone d’amore, quella che più li rappresenta. Convivono dallo scorso Natale, da tempo non si nascondono più. E’ successo tutto nelle loro vite, insieme, come l’ex calciatore fa dire ai versi della canzone scelta. E’ la prima foto di Noemi Bocchi sui social dell’ex capitano della Roma, è una foto molto semplice, sono quelle che Francesco Totti ama di più. Una giornata perfetta al mare, con il sole che riscalda. Sulla spiaggia ci sono anche Cristian Totti e il loro cagnolino. Poi un pranzo tutti insieme e per la coppia è la vera felicità.

Francesco Totti la canzone d’amore scelta per Noemi Bocchi

Ne ha dedicate tante di canzoni Totti, a tutti, soprattutto ai suoi figli. E’ un romantico, un nostalgico, come dicono i suoi amici Francesco è un ragazzo d’oro, buono. Di certo non ha paura di dire ciò che prova, per la sua compagna ha scelto la canzone di Nek, Basta uno sguardo.

“Perché a volte sai Basta uno sguardo Dice di più di un discorso che fai Tu parli e io ti sto toccando La gente intorno sparisce E poi tra noi Che tu vuoi o non vuoi È successo tutto ormai” sono i versi che Totti sceglie per lei, la donna che l’ha fatto innamorare di nuovo dopo Ilary Blasi e con cui sta costruendo il suo futuro.

Con la coppia c’è anche il primogenito di Totti e Ilary Blasi. Sono tutti e tre insieme al ristorante L’Isola del Pescatore a pochi passa dal castello di Santa Severa, non lontani da Roma, una località balneare che Totti adora.

Maglione bianco a collo alto, capelli legati, occhiali da sole e nemmeno un filo di trucco. Noemi Bocchi appare semplicissima diversa da come qualcuno la descrive.