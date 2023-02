Francesco Totti e Noemi, le foto rubate durante la cena in un noto locale

Sono foto scattate di nascosto a Francesco Totti e Noemi Bocchi durante una cena

Il gossip non molla un attimo Francesco Totti e Noemi Bocchi ma in questi giorni qualcuno aveva ipotizzato che la coppia fosse in crisi. I pettegolezzi riportavano che Noemi Bocchi aveva lasciato l’attico e che Totti era rimasto lì con i suoi figli. E’ Deianira Marzano a smentire tutto, a smentire la crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi e lo fa in modo concreto. L’esperta di gossip riceve spesso in privato foto e indizi da parte dei suoi follower. Questa volta l’amica di una follower della Marzano ha beccato proprio l’ex calciatore della Roma con la sua nuova compagna. Quindi, nessuna crisi, le foto parlano chiaro, gli indizi sono reale, concreti, non solo chiacchiere. Totti e la Bocchi sono stati sorpresi in un noto ristorante romano, lo stesso scelto dalla curiosona di turno che si è trasformata in paparazzo per una sera e che ha scattato qualche foto di nascosto.

Noemi Bocchi e Francesco Totti a cena insieme, sereni

Ci chiediamo se Totti e Noemi mangino mai a casa; sono ovviamente fatti di loro. Di certo non desiderano nascondersi perché sono sempre in qualche locale, scelgono sempre i ristoranti più noti, quelli che l’ex capitano della Roma adora.

In quello stesso ristorante c’era una persona che si è regalata una bella cena per il suo compleanno e ha regalato al gossip delle belle foto. Non c’è dubbio: Totti e Noemi Bocchi sono una coppia molto affiatata, quindi nessuna crisi in crisi. Se davvero c’è stato qualche problemino l’hanno già superato.Si attende invece di conoscere i primi risultati di una causa di divorzio appena iniziata, ovviamente quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Sembra che l’ex coppia abbia trovato un equilibrio tutto nuovo, che grazie alla presenza di Bastian nella vita della conduttrice tutto risulti più semplice. Si parla di pace già fatta tra Totti e Ilary, di scelte fatte non solo per il bene dei loro tre figli ma anche per mettersi l’anima in pace, ma sempre dividendo il patrimonio nel modo migliore, almeno per chi tra i due è deciso a non mollare.