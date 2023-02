Francesco Totti e Noemi le foto della famiglia allargata tra scuola e pranzo: c’è una nuova routine

Ed ecco le foto della nuova famiglia allargata, Francesco Totti e Noemi Bocchi alle prese con la scuola, i figli, il pranzo

Nessuna crisi tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, questa volta i soliti bene informati hanno sbagliato. La rivista Chi pubblica le foto della famiglia allargata, pubblica quella che è già la nuova routine della coppia. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono indaffarati tra la scuola e il pranzo, ci sono nuovi ritmi, nuovi orari da incastrare per fare scorrere tutto alla perfezione. Finite le vacanze e le feste si torna a scuola e Isabel Totti è ancora piccola ma quest’anno ci sono anche i figli che Noemi ha avuto dall’ex marito Mario Caucci, Sofia che ha 11 anni e Tommaso che ne ha 9. Età diverse, attività diverse e adesso a Totti tocca un andirivieni quotidiano tra scuola, casa, famiglia e lavoro ovviamente. Le differenze rispetto al passato sono varie e in più adesso per Francesco Totti ci sono i paparazzi, i curiosi. Quando era sposato con Ilary Blasi accompagnare i figli a scuola non faceva notizia, adesso sì.

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi tutto procede alla grande

La coppia si ritaglia lo spazio per restare da soli. Una giornata come le altre ma Totti, 46 anni, e Noemi Bocchi, 34 anni, sono insieme nella loro città, a pranzo. Poi l’ex calciatore va a prendere la sua piccola Isabel a scuola, cerca di non attirare l’attenzione e si copre con il cappuccio della felpa ma i paparazzi lo vedono subito, mentre lui si avvia spedito tra la folla di genitori. Felicissima Isabel nel vedere il suo papà fuori dall’istituto. In auto ci sono anche Noemi e la figlia maggiore, arrivano altri scatti.

Le foto della nuova famiglia allargata si moltiplicano, ci sarebbe tanto da raccontare con tanti scatti pubblicati sul settimanale Chi ma alla fine è vita normale, è la loro nuova vita. Chissà che prima o poi vedremo anche Ilary Blasi e Bastian insieme a Totti e Noemi, in quel caso sarebbe davvero una grande famiglia allargata. Ci sono buone speranze, sembra che l’arrivo del fidanzato tedesco di Ilary Blasi abbia messo in ordine un po’ di cose e di emozioni, cancellato il livore. Il gossip come sempre attende il seguito, soprattutto che i figli, tutti, siano sempre felici e sereni con o senza famiglia allargatissima.