Totti e Noemi Bocchi sono a Venezia, la prima gag insieme: “amore che hai trovato?”

Totti e Noemi Bocchi hanno scelto Venezia per celebrare il loro amore e la prima gag

Francesco Totti e Noemi Bocci ieri hanno preso il treno e sono arrivati a Venezia per festeggiare il loro San Valentino ma anche per lasciarsi andare a dichiarazioni d’amore e gag. Sta pubblicando tutto Noemi Bocchi ma è Totti il vero protagonista. La nuova compagna dell’ex capitano della Roma ha voluto far sapere a tutti che avrebbero trascorso da soli il San Valentino, poi dopo avere festeggiato ha pubblicato la prima foto di coppia e scelto la prima canzone d’amore da dedicare a Francesco. Oggi si sono lasciati andare del tutto mostrando anche altro. Inibizioni superate, per Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra non ci siano più freni.

Francesco Totti ecco cosa ha trovato nell’albergo a Venezia

Sul letto della camera d’albergo un cuore di petali rossi con la scritta: “Io e te”, un gesto romantico dell’ex calciatore per la sua compagna. E’ Noemi a mostrare anche questo, scegliendo un’altra canzone per lui che le ha cambiato la vita. E’ L’amore sublime di Renato Zero, la secondo dedica d’amore di Noemi Bocchi per il suo Totti: “E non esiste giorno che non mi sorprenda E non esiste attesa dove non ti attenda E non esiste affatto un altro paradiso E dimmi cosa esiste dopo il tuo sorriso”. Questo amore fa sognare davvero ma poi arriva la gag, la prima della nuova coppia.

In passato Totti ha usato spesso i social per le sue gag, spesso anche Ilary Blasi era sua complice, era il loro modo per dire che insieme si divertivano tanto. Quando hanno smesso è stato evidente che ci fosse qualche problemino in corso, poi è finita.

Adesso è Noemi la sua spalla e Francesco Totti torna a ridere con i suoi fan, con i suoi follower. E’ finito il lungo periodo dei musi, degli sguardi duri, sono tornate le gag di coppia, anche se la coppia non è più la stessa.

“Amore fai vedere cosa hai trovato” dice Lady Totti all’ex calciatore che divertito tira fuori un dito medio, un oggetto colorato che ha trovato in albergo o che forse Totti ha comprato a Venezia per dedicarlo a un po’ di persone.