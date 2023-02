Noemi Bocchi è incinta? Le foto con Totti che confermerebbero la gravidanza

Noemi Bocchi è incinta? E' l'indizio lasciato dalla compagna di Francesco Totti che fa pensare sia tutto vero

Per la seconda volta si parla di Noemi Bocchi incinta, di Francesco Totti pronto a diventare papà per la quarta volta. Era il grande desiderio di Totti quello di avere una famiglia molto numerosa ma Ilary Blasi dopo la nascita di Isabel ha più volte detto che il marito non l’avrebbe più convinta. Se la famiglia di Francesco Totti diventerà più grande è solo perché forse Noemi Bocchi ha davvero voglia di avere altri figli, oltre ai due bambini che l’hanno resa già mamma. Cosa c’è di vero nel nuovo gossip su Noemi Bocchi incinta? E’ la rivista Gente a pubblicare alcune foto, in particolare una che sembrerebbe confermare la gravidanza. Non sono le foto del pancino di Noemi Bocchi ma altro.

Noemi Bocchi e Francesco Totti stanno per avere un figlio?

Che la storia d’amore tra Noemi e Totti sia molti importante è ormai evidente, convivono e la loro famiglia allargata è piena d’amore e di equilibrio. Nessuna crisi per la coppia ma l’indizio che forse la cicogna è già in volo. Le recenti foto di Totti e Noemi Bocchi hanno mostrato la loro routine quotidiana, le loro cenette romantiche, la voglia di vivere tutto tra le mura del loro attico e il sole.



Cosa fa pensare che Nemi Bocchi sia incinta del terzo figlio, il primo di Francesco Totti con lei? Tutto nasce da una cartellina: il settimanale Gente ha pizzicato Francesco Totti e Noemi Bocchi in uno dei loro localini del cuore, lì sono di casa, pranzano velocemente. L’ex calciatore è arrivato con lo scooter accompagnato dal figlio Cristian. La primogenita di Noemi arriva dopo la scuola, portata al ristorante da un amico della coppia.

La Bocchi invece arriva da sola, parcheggia la sua auto e sul cruscotto lascia la famosa cartellina. I paparazzi non perdono tempo, si avvicinano e leggono che si tratta di esami fatti alla clinica Mater Dei di Roma, che è la clinica dove Noemi Bocchi ha dato alla luce i suoi due figli. Solo un controllo, solo una coincidenza o come dice il gossip già da un po’ di tempo la famiglia di Francesco Totti e Noemi Bocchi si sta per allargare ancora di più?