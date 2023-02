Francesco Totti e Noemi, è davvero prezioso il regalo dell’ex calciatore alla compagna

E' a dir poco prezioso il regalo che Totti ha fatto a Noemi Bocchi per San Valentino

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio, si era capito ma adesso con il prezioso regalo che l’ex capitano della Roma ha fatto alla sua compagna tutto è ben chiaro anche per il gossip. E’ il settimanale Oggi a parlare di regalo prezioso e di promesse, quelle che Totti avrebbe fatto a Noemi. Sono molto innamorati, sono felici e stanno costruendo la loro nuova vita, la loro famiglia allargata, un passo dopo l’altro ma c’è altro. I bene informati dicono che Totti abbia regalato a Noemi Bocchi un altro anello, questa volta ancora più prezioso ma non solo perché di gran valore. Accanto al dono anche due promesse. L’ex calciatore avrebbe promesso alla compagna 36enne di sposarla, questo non appena otterrà il divorzio da Ilary Blasi. Non è tutto. Sarebbe questo il motivo principale che avrebbe portato Francesco Totti ad ammorbidirsi nei confronti dell’ex moglie, per ottenere il prima possibile il divorzio e sposare la sua Noemi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi il desiderio di un figlio, forse già in arrivo

Il gossip ne parla già da qualche settimana della presunta dolce attesa della Bocchi. La coppia non dice nulla ma non è un segreto che tra i grandi desideri di Totti ci sia da sempre una famiglia molto numerosa. Sarebbe questa la seconda promessa, le nozze e un figlio. La coppia intanto ha iniziato a proporre le prime storie divertenti, sui social è lei che non ha più timore di apparire.

La cronaca rosa però indaga anche su Ilary Blasi e Bastian Muller, mentre di Totti e Noemi racconta di giornate felici e promesse d’amore, della conduttrice e il suo compagno dice altro. E’ sempre Oggi ad avere scoperto che forse Bastian non è poi così ricco e che Ilary si è davvero innamorata. Ancora una volta c’è chi mette a confronto Ilary Blasi e Noemi Bocchi, pensando quale delle due è davvero presa dal compagno. Come sempre sono solo pettegolezzi, solo il tempo potrà dare ragione o meno alle due coppie. A marzo è prevista la prima udienza per il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, il primo passo vero la promessa di matrimonio.