Fedez e Chiara Ferragni dall’avvocato? No, un altro appuntamento in centro a Milano

Fedez è ancora latitante mentre spuntano altre ipotesi sul loro incontro a Milano nella serata di San Valentino: ecco dove sono andati

Che cosa hanno fatto nel giorno degli innamorati Fedez e Chiara Ferragni? Difficilmente lo scopriremo ma secondo quanto ha scritto Viola Francini in un articolo per Vanity Fair, non ci sarebbe stata nessuna visita a un legale, anzi. Quello che sta accadendo ai Ferragnez, noi comuni mortali al momento non possiamo saperlo, non ci resta infatti che aspettare di ascoltare dalle loro parole i fatti. E mentre i fan sono sul piede di guerra, molti infatti si sentono anche presi in giro, Federico è ancora latitante. Ormai da giorni non posta nulla sui social, un vero e proprio record, non c’è memoria di una pausa così lunga da parte di Fedez sul suo profilo instagram ( e su quello di sua moglie che mostra tutto, tranne che immagini del cantante). Tornando a quanto scoperto dalla giornalista di Vanity Fair, sembra che nel palazzo in cui Chiara e Federico sono stati avvistati nella loro ultima uscita pubblica insieme, non ci fosse un avvocato o meglio, non fosse quello l’appuntamento per la coppia. I due invece, potrebbero aver partecipato a una seduta di terapia di coppia. Del resto, lo abbiamo visto anche nella prima stagione di The Ferragnez: Chiara e Federico spesso vanno in terapia anche come coppia, per cui potrebbe esser realmente accaduto.

La ricostruzione di Vanity Fair su quanto starebbe accadendo tra Chiara e Fedez

Si legge sul sito: “Entrambi arrivati a bordo del loro van nero dai vetri oscurati, hanno suonato il campanello e atteso di entrare. Vanity Fair ha scoperto l’indirizzo in cui Fedez e Chiara sono stati avvistati l’ultima volta insieme, dopo giorni di silenzio social di lui. Il palazzo si trova nel cuore di Milano e all’interno ci sono un centro di cura psichiatrica e psicologica; un gruppo di medici associati, oltre agli inquilini privati. Quindi nessun avvocato, al contrario di alcuni rumor circolati nelle ultime ore. È possibile – anche se non vi è alcuna certezza – che siano andati a una seduta di terapia di coppia”. Nessuna certezza neppure in questo caso, intanto Fedez continua a tacere e il suo silenzio, preoccupa non poco. Ma molti fan della coppia hanno anche fatto notare che ieri Chiara era in compagnia dei suoi suoceri e insieme a loro c’erano anche i bambini. Forse Fedez ha solo deciso di prendersi una pausa dai social?