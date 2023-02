Chiara Ferragni con i figli all’agriturismo, i fan delusi e stufi: “Ci state prendendo in giro”

Pioggia di accuse contro i Ferragnez: Chiara Ferragni si mostra sui social, Fedez è ormai latitante ma i follower vogliono spiegazioni e si sentono presi in giro

Che cosa sta succedendo davvero tra Chiara Ferragni e Fedez? I due sono davvero in crisi? A giudicare da quello che stanno dimostrando sui social, sembrerebbe proprio di si, perchè altrimenti, avrebbero potuto mettere tutte le voci a tacere, con una semplice foto, cosa che invece non hanno fatto. Le ipotesi si sprecano e davvero si dice e si scrive di tutto. Sta di fatto che oggi Chiara, ha passato la sua mattinata in un agriturismo con Leone e con la piccola Vittoria, insieme a suo suocero, ma di Federico, nessuna traccia. Ora, potrebbe essere tutto plausibile, anche che Federico sia impegnato in una missione segreta e che non possa parlare. Ma sarebbe bastato anche solo un cenno di Chiara, per far smettere tutti di parlare. Lo pensano anche i fan dei Ferragnez, amareggiati da questo atteggiamento. Basta leggere i commenti sotto le foto di Chiara, perlomeno quelli in italiani, per comprendere che aleggia del malcontento. Le critiche non mancano, e le più feroci, sono rivolte a entrambi. Le accuse sono molto forti: si stanno prendendo in giro le persone che seguono sempre con affetto la coppia, senza dare spiegazioni. Il fatto di essere un personaggio pubblico è vero, non ti obbliga a raccontare ogni dettaglio della tua vita, ma quello che chiedono i fan dei Ferragnez è anche solo un cenno. “Va tutto bene, stiamo solo un po’ per conto nostro” ad esempio. E invece tutto tace. E mentre Chiara posta, posta, posta, Fedez è scomparso nel nulla, come se non potesse usare i social. Forse periodo detox dai social dopo tutto quello che è successo a Sanremo? E se anche Federico fosse in un monte in meditazione, Chiara potrebbe dire qualcosa. Non lo ha fatto.

I Ferragnez in crisi? I fan chiedono spiegazioni

“Anche oggi Fedez non c’è, ripasso domani” ha scritto un fan mentre un’altra follower ha fatto notare che ogni giorno si scorrono tutte le foto per vedere se prima o poi Fedez farà capolino, ma non succede. Il silenzio social di Federico dura ormai da troppe ore. E Chiara e suo marito non si vedono insieme da sabato, dopo quello che è successo sul palco di Sanremo.

Un’altra follower ha scritto: “Non so quanto ci sia di vero in tutta questa storia. Se è una farsa, malgrado i vostri soldi siete dei poveretti, se è vero mi spiace solo per i vostri bambini.” E ancora: “Avete dato per anni in esempio di bella famiglia..e ora tutto finito per chi ha rubato all ‘altro la scena?.” Una marea di commenti sotto le foto di Chiara: “Ma soprattutto, perché Fedez è da 5 giorni che non mette like alle tue foto???? Vogliamo aggiornamenti!!!.” Molti puntano il dito contro la coppia e parlano di presa in giro, non apprezzando questo silenzio che dura ormai da troppi giorni.

Ma c’è anche chi pensa che vada tutto bene e che appunto Federico, si sia solo preso una pausa dai social: “Ci sono anche i genitori di Fedez lì, magari si sta solo riposando lontano dai social, ogni tanto fa bene visto che la gente non sa essere gentile e a volte le critiche ti feriscono anche se sei famoso e dovresti “essere preparato ai commenti”.