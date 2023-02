La crisi dei Ferragnez fa slittare l’uscita della serie Prime Video? Il rumor

La crisi tra Chiara Ferragni e Fedez mette a a rischio la seconda stagione di The Ferragnez? Ecco che cosa sappiamo

E’ Guia Soncini per linkiesta.it a raccontare quello che starebbe succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez. Mentre la coppia continua a latitare sui social, dando adito a ogni genere di teoria sulla crisi che li vedrebbe protagonisti, il mondo del giornalismo ( e non solo) si interroga su quella che viene definita una vera e propria crisi di stato. Pensate che sui social, è stata organizzata anche una manifestazione in piazza a Milano per dimostrare affetto alla coppia e chiedere a Chiara di perdonare Fedez. Perchè tutti a qunato pare, sono convinti che questa coppia sia in crisi e che a sbagliare sia stato Fedez. La Soncini, che già ieri aveva rivelato un altro retroscena accaduto a Sanremo, quando Fedez era andato a bussare alla porta del camerino di Chiara ma il body guard non lo avrebbe fatto entrare, ha rivelato oggi un altro dettaglio scottante che riguarda la coppia. Fedez e Chiara Ferragni avrebbero chiesto a Prime Video, di prendersi una pausa. Almeno due settimane di stop nelle riprese della serie che dovrebbe uscire a maggio. The Ferragnez 2 è in lavorazione da tempo, mostrerà anche parte di quello che è successo a Sanremo e non solo. Ma pare che la coppia, realmente in crisi, abbia deciso di sospendere le riprese, perchè a tutto, a quanto pare, c’è un limite. Questo significa, secondo la giornalista, che la seconda stagione di The Ferragnez, non uscirà più a maggio come previsto, ma slitterà a settembre.

Nel frattempo ieri le famose foto che mostravano Federico Lucia e Chiara insieme per le strade di Milano, hanno accesso un altro gossip e infiammato i fan della coppia. I due infatti erano stati paparazzati, niente poco di meno che, davanti a un palazzo dove ha sede un noto studio legale. E via a parlare del primo incontro in vista del divorzio. Ma pensate davvero che siamo tutti così ingenui da credere che alla prima lite si finisca in uno studio legale e che ci si presenti tra l’altro, senza i proprio avvocati? Eppure la storia di Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbe dovuto insegnarci qualcosa…

La Soncini tra l’altro, ha rivelato nel suo articolo, che quella in corso al momento, non sarebbe la prima importante crisi tra Chiara Ferragni e Fedez ma che lo scorso anno, i due avrebbero vissuto un altro momento complicato. Quello che più stupisce, in tutta questa vicenda, è il silenzio social di Fedez, e l’attività di Chiara che invece, continua a parlare di Sanremo, si mostra mentre gioca con i suoi figli, mentre porta a tennis il piccolo Leone…Insomma la vita di una mamma come tante…

Cosa dobbiamo aspettarci dalla crisi dei Ferragnez?

Quello che succederà lo scopriremo chiaramente solo dai social, dove Chiara e Federico ci mostreranno solo quello che vogliono mostrare. Lo ha detto anche lei in diverse occasioni: si posta solo una bassa percentuale di quello che succede realmente nelle proprie vite. O per meglio dire: si posta solo quello che si vuole mostrare.