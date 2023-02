Bianca Guaccero e Gilles Rocca stanno insieme? Spiega tutto lei

Gilles Rocca ha appena annunciato la fine della storia con la storica fidanzata ma c'è il gossip con Bianca Guaccero

Cosa c’è di vero nel pettegolezzo che vuole Bianca Guaccero e Gilles Rocca insieme lo spiega lei. Gilles Rocca ha appena annunciato la fine della storia d’amore con Miriam Galanti; nemmeno il tempo di riflettere e rispondere alle domande sul come sta dopo una relazione di 14 anni che arriva il gossip. Davvero Bianca Guaccero e Gilles Rocca stanno insieme? Chi dice di saperne di più parla di una relazione in gran segreto, addirittura c’è chi racconta che la conduttrice potrebbe essere la causa della fine del legame tra l’attrice e Rocca. Lui rivela di essere single e mentre chiede ai giornalisti di non occuparsi del perché è finita con Miriam arriva altro. Bianca Guaccero e Gilles Rocca insieme sarebbero una coppia bellissima ma cosa c’è di vero in tutto questo?

Bianca Guaccero risponde dai social

E’ il modo più veloce e diretto per smentire una notizia soprattutto se la notizia fa arrabbiare tanto. La Guaccero mantiene la calma e tra le storie di Instagram dichiara con il tono di chi fa capire che tutto vorrebbe tranne perdere tempo con queste smentite, tutto vorrebbe tranne leggere cose che la riguardano ma che in realtà non le appartengono.

“Sono qui per smentire l’ennesimo articolo che mi vede impegnata con l’ennesima persona… soltanto perché abbiamo lavorato insieme durante Tale e quale Sanremo. Prima c’è stato Pretelli ora c’è Rocca. Allora sono dei carissimi ragazzi ma io con questi gossip non c’entro nulla e quindi ci tengo A precisarlo perciò invito i cari amici giornalisti, alcuni dei cari amici giornalisti a rivolgere le loro attenzioni ad altri gossip più veritieri di questi. Grazie vi voglio bene, comunque” ed ecco la smentita della conduttrice e attrice che non solo non ama parlare della sua vita privata e cerca di difenderla in ogni modo ma non apprezza di certo di finire in storie che non hanno alcun senso, che sono del tutto inventate.

Non è la prima volta per la Guaccero ma è davvero l’ennesima volta che la mettono in coppia con qualcuno solo perché hanno lavorato insieme.